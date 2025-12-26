　26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の671ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

725.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.43ポイント　　200日移動平均
711.95ポイント　　75日移動平均
707.69ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
698.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
694.38ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
681.07ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
676.28ポイント　　25日東証グロース市場250指数現物終値
671.00ポイント　　26日夜間取引終値
667.76ポイント　　25日移動平均
666.20ポイント　　5日移動平均
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
654.45ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
651.00ポイント　　一目均衡表・転換線
641.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
627.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース