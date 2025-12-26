女性5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」が結成5周年の節目に、待望の1stアルバム『The .BPM WONDER』をリリースした。グループの「盛り上げ役」を担う源有紀子は、スポニチ東京本社の取材で自らを「王道じゃない、邪道アイドル」と称した。その言葉の裏には、人知れぬ葛藤と、ステージにかける確固たる決意が隠されていた。（「推し面」取材班）

5年間の歴史を凝縮した全12曲。源は「これを聴けば.BPMがわかる、ベストアルバムになっています」と胸を張る。クールな曲からコミカルなナンバーまで、多彩な楽曲群はグループの持つ無限の可能性を示すものだ。「こんな一面もあるんだ、まだまだ世界が広がるなっていう気持ちになれるアルバムです」と語る瞳には、確かな自信が宿る。

中でも、特別な思いを寄せるのが「Black Rose」という一曲だ。アイドルの光だけでなく、その裏にある“影”や“涙”を描いたこの曲は、源自身の内面と強く共鳴する。「ファンの皆さんにはキラキラした部分を見せたい。でも、裏では涙もあるし、大変なこともいっぱいある」。ステージでこの曲を歌うとき、脳裏にはこれまでの道のりが浮かび、自然と感情が昂るという。

「私、王道のかわいいアイドルにはなれなくて」。そう言って屈託なく笑う。変顔もすれば、バラエティ企画にも全力で挑む。だからこそ、「Black Rose」のパフォーマンスでは「可愛い」ではなく「力強く、かっこよく」あることを自らに課す。その覚悟を象徴するのが、サビ前に歌う「私らしく美しくあれ」というフレーズだ。「自分らしくいていいんだっていう気持ちで歌っています」。

ダンスも歌も得意ではない、と源は謙遜する。だが、その代わりに己の全てを注ぎ込むのが「表情」での表現だ。歌詞を深く自分の中に落とし込み、楽曲の世界観と一体になる。楽しい曲では誰よりも楽しそうな笑顔を、そして「Black Rose」では、全てを懸けて“戦う顔”を見せる。鏡の前で研究を重ね、最後はフィーリングで解き放つその表情は「王道」ではない場所で見つけた、唯一無二の武器に他ならない。

“邪道”を自称する源のパフォーマンスは、アイドルの持つ多面的な魅力を雄弁に物語る。その瞳はもう、アルバムの先に広がる次のステージを見据えている。