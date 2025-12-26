クリスマスカラーのユニフォームを身に纏ったチームのエースが個人8勝目を獲得。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合ではEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）が登板し、アガリ5回の完勝劇を飾った。

【映像】一馬、聖夜に試合を決定する一打

当試合は起家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、石井、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びでスタート。東1局では瑞原が先制リーチで仕掛けると、追っかけリーチした石井が一発ツモで4000点を奪取。続く東4局でも石井はツモアガって4000点（＋1000点）を加点した。東3局1本場では白鳥が二階堂から2300点（＋2000点）のロンアガリ、東4局では白鳥に石井が2600点（＋2000点）を献上した。

南入りすると、ここから石井が圧倒的な存在感を放った。南2局では石井がリーチ・一発・ツモ・赤1の8000点と大きな加点に成功すると、親の南3局でも12000点のツモアガリ。南3局1本場でも石井は6000点（供託1000点、＋300点）をアガッて抜け出した。オーラスでは白鳥に石井が3900点を振り込んでゲームセット。石井は個人8勝目を飾った。

聖夜の対局となったが、試合の感想を聞かれて石井は「メリークリスマス。ありがとうございます」と満面の笑み。同じ連盟に所属する白鳥もインタビューに応じていたからか、インタビューは終始和やかな雰囲気で行われた。

石井はアガリ5回、リーチ回数7回。他の選手も積極的に攻撃参加し、ぶつかり合いの多い対局となったが、これを見事に制した。また対局前に解説の土田浩翔（最高位戦）は「EARTH JETSのチームカラーはクリスマスカラーだからトップを取るのではないか」と予測していたが、見事に的中する結果となった。

そんな中、石井は対局前、髪の毛にクリスマスツリーの飾りを付けることも考えていたという。結果的には止めたわけだが、これについて石井は「チーム状況も▲300ポイント超という中で、クリスマスツリーを付けてラスった日には申し訳無さしか残らない…ちょっと日和って通常モードで試合させていただきました」と説明した。その上で「トップを取るって知っていれば、過去に戻って付けたいですけどね！」とおどけると、「インタビューおもろいw」「一馬かわいいな」などの声がコメント欄に寄せられた。

最後に石井は「EARTH JETSは今年最後の試合日で、景気良く最初にトップが取れてホッとしています。EARTH JETSは▲273程度と現状厳しい状況なんですけど、今年も頑張り来年も頑張って行くつもりですので、今後も応援をよろしくお願いします」と呼びかけて、「メリークリスマス！ EARTH JETS！」と元気に決めポーズをすると、ファンは「ここからも頑張れ！」とエールを贈っていた。。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）5万5300点/＋75.3

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万2200点/＋2.2

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）1万3800点/▲26.2

4着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）8700点/▲51.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

