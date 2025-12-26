◎全国の天気

山陰から北日本の日本海側は、断続的に雪が降るでしょう。日中も引き続き、大雪や猛吹雪に注意・警戒が必要です。九州北部も昼前にかけて雪の所がありますが、午後は天気が回復しそうです。太平洋側は午前中、雨や雪の所がありますが、午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。関東は昼過ぎから夕方も、にわか雨がありそうです。なお、北海道は太平洋側も雪が降るでしょう。

◎予想最高気温

全国的に前日より低く、西日本中心に真冬の寒さとなりそうです。福岡は前日より8℃低い6℃、金沢は9℃低い3℃、札幌は4℃低い0℃の予想です。大阪や名古屋、東京も10℃前後でしょう。全国的に冷たい風が強まり、一層寒く感じられそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

26日(土)は西日本の太平洋側を中心に晴れるでしょう。28日(日)は各地で晴れて、大阪や福岡でも10℃を越える予想です。週明け29日(月)は中国地方で雨が降るでしょう。沖縄は30日(火)と1月1日(木)に雨が降りそうです。

・札幌〜名古屋

27日(土)にかけて日本海側では大雪や吹雪にお気をつけください。その後も雪や雨の日が続きそうです。太平洋側は晴れる日が多いでしょう。週明けは寒さが少し緩んで、30日(火)の東京は14℃まで上がる予想です。