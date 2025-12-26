¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÃæ±û³Ø±¡Âç¡¡Â´¶È¤·¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¤ËÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¡¡¼ç¾¡¦¶áÅÄÍÛÏ©¤ËÀîºê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¡×¤ÈÀä»¿
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£º£Âç²ñ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³25²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÃæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤ÏÂ´¶È¤·¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¼ç¾¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø´±Àä»¿¡¡Âç¥¨¡¼¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¿·¼ç¾¡¦¶áÅÄÍÛÏ©
Ãæ±û³Ø±¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦µÈÅÄÎé»ÖÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¥¨¡¼¥¹¤¬Â´¶È¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖµÈÅÄ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤«¤éµÈÅÄÈ´¤¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃÏÆ»¤Ê¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÎý½¬¤âÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤â¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤ë¤È¤½¤ì¤¬¶¥µ»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤Ä¤³¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤¬¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¶áÅÄÍÛÏ©Áª¼ê(4Ç¯)¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥é¥¹¥È1Ç¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤ÈÈôÌö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¤Ï¼«¸ÊµÏ¿¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¡£3·î¤ÎÎ©Àî¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢4·î°Ê¹ß¤Ï5000¥á¡¼¥È¥ë¤È10000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë»Ò¤Ç¥¦¥Á¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Î¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¸åÇÚ¤ÎÎÓ°¦ÅÍÁª¼ê(3Ç¯)¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ç¥°¤Î»þ¡¢¶áÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤«¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ç¾¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¹¥½Û´Ä¡£¼«Á³¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÉôÆâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¿¥¤¥à¤À¤±¤Ç¸«¤¿¤é¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶áÅÄÀèÇÚ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¸¥ç¥°¤Îµ÷Î¥¤ò¤Õ¤ä¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥Áè¿´¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÍ½Áª²ñ¥È¥Ã¥×
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»°³ÑÞ«ÂÀÁª¼ê(4Ç¯)¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¢º¬¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤ÈÂÎ³Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï·²¤òÈ´¤¤Þ¤¹¡£
Àîºê´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö»°³Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¾ï¤Ë¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¸¥ç¥°¤â°ìÈÖÁá¤¤¤Ç¤¹¤·µ÷Î¥¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÎý½¬¤À¤±¸«¤Æ¤ë¤È¶áÅÄ¤è¤ê¤âÁ´Á³¶¯¤¤¡£»°³Ñ¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì½Ð¤ë¤È¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÈÖÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
»°³ÑÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð±ýÏ©¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯¾®¾¾ÍµÂçÏ¯Áª¼ê(4Ç¯)¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤ò¡È´Á¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶áÅÄÁª¼ê¤¬ÆüËÜÁª¼ê¥È¥Ã¥×¤Î¸Ä¿Í7°Ì¤ÎÎÏÁö¡£»°³ÑÁª¼ê¤â¥Á¡¼¥à5ÈÖ¼ê¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¡¢Áí¹ç1°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡£95²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Âç¥¨¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤ì¤¿¤Á¤¬´ÆÆÄ¤ò¡È´Á¡É¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£