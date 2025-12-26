今夜放送、NHK『あの人に会いたい』 長嶋茂雄さん、いしだあゆみさんらの珠玉の言葉がよみがえる
今夜12月26日22時30分より、NHK総合にて『年末特集 あの人に会いたい』が放送される。長嶋茂雄さん、いしだあゆみさんら、今年亡くなった著名人の珠玉の言葉がよみがえる。
【写真】いしだあゆみさん、仲代達矢さんら、各界を代表するお宝映像や珠玉の言葉をNHKのアーカイブ映像から届ける
昭和が始まって100年となる今年、各界を代表する人々が別れを告げていった。
ファンを喜ばせることに全力を注いだ“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さん。“役者は生涯修業”を貫いた仲代達矢さん。女性の心情を繊細に表現した、いしだあゆみさん。茶の湯を通じた平和の実現に生涯をささげた千玄室さん。
ほかにも多くの人々のお宝映像や珠玉の言葉を、NHKが誇るぼう大なアーカイブス映像から紹介し、そのメッセージに耳を傾ける。
語りは加賀美幸子、二宮直輝が務める。
『年末特集 あの人に会いたい』は、NHK総合にて12月26日22時30分放送。
