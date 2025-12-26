トランプ大統領夫人・メラニア氏を題材としたドキュメンタリー映画『メラニア』、公式予告編＆ポスター解禁
ドナルド・トランプ米大統領夫人、メラニア氏のドキュメンタリー映画『メラニア』の予告編とポスターが解禁された。
【動画】メラニア氏の姿を収めた『メラニア』予告編
Amazon MGM Studio製作の本作は、ファーストレディの視点を通して、2025年の大統領就任式までの20日間を近距離で映し出したドキュメンタリー。監督はブレット・ラトナーが務めた。
就任式に向けての計画指揮、ホワイトハウス移行に伴う複雑な準備、そして首都・ワシントンへ再び家族と引っ越す様子まで収録。重要な会議、私生活での会話など、これまで公開されなかった環境を記録した独占映像とともに、彼女が世界でも有数の影響力のある役割へと復帰する姿を描く。
メラニア氏は、本作について「米国大統領就任式までの20日間の中で、歴史的な出来事が動き出します。今回、はじめて世界中の皆さまを劇場へお招きし、この重要な章が展開していく瞬間を目撃していただきます。私がアメリカ合衆国のファーストレディになる道のりにおける、家族、ビジネス、そして慈善活動のことを、プライベートかつ、飾り気のないかたちでお見せします」とコメントを寄せている。
予告編は、メラニア氏がほほえみながら「Here we go again」と語る姿から始まる。常に完璧なファッションに身を包んだ彼女が、自信にあふれたオーラを漂わせながらエネルギッシュに行動する姿が映し出され、最後は「Hi,Mr.President.Congratulations」と、夫に電話で祝福メッセージを贈りやりとりする後ろ姿、クールなスーツ姿でカメラの前に立つシーンで幕を閉じる。
