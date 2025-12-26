橋本環奈主演『ヤンドク！』星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が決定！
橋本環奈が主演する2026年1月12日スタートのドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が発表された。星乃と倉澤は湖音波（橋本）が勤務する病院の外来受付担当、小林は湖音波のヤンキー時代の後輩で、岐阜では無敵だった元ヤンキーを演じる。3人ともフジテレビ“月9”作品への出演は初。
【写真】初月9！ 小林虎之介＆星乃夢奈＆倉澤俊のソロショット
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
星乃夢奈が演じる村上愛佳（むらかみ･あいか）は、外来受付になって3ヵ月の新米受付担当。イケメンに目がなく、病院内のあるカリスマイケメン医師を推している。
星乃は「誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“観る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています」とコメント。
今作でドラマデビューを果たす倉澤俊は、外来受付担当の山崎海斗（やまざき･かいと）役。診察の際に毎回保険証を持ってこない竜司（小林虎之助）に手を焼いている。アイドル並のルックスの湖音並に目を奪われるが、元ヤンの素顔を知り即ドン引き。
倉澤は「撮影現場では右も左も分からない中で緊張しっぱなしですが、このようなすばらしいキャストの皆様と共に作品に携わる機会をいただけたことへの感謝を忘れず、一つひとつのシーンに真っ直ぐ向き合って演じさせていただきます」と意気込みを語った。
小林虎之介演じる沖田竜司（おきた･りゅうじ）は、湖音波のヤンキー時代の後輩で、湖音波をアネゴと慕う。「岐阜トルネード」のヤンキーとして「ケンカ無敗」「路上の伝説」と名をはせていた。湖音波から教えられていた「人様に迷惑はかけない」「弱いもんは傷つけない」を流儀とし、現在は東雲のバイク屋で働いている。
小林は役どころについて「竜司は学生時代に岐阜で湖音波のアネゴとヤンチャをしていて、岐阜ではトルネードと呼ばれる不良でした。何をしたらトルネードという称号が与えられるのかすごく気になるところではありますが、そんなトルネードもアネゴの前では舎弟です」と説明する。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて2026年1月12日より毎週月曜21時放送（初回30分拡大）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆星乃夢奈
「誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“観る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています。湖音波先生をはじめ、癖がありながらも魅力あふれる個性豊かなキャラクターたちに、思わず笑顔になってしまう場面もたくさんありますが、ただ楽しいだけではなく、胸が熱くなる感動も詰まっています。さまざまな感情が押し寄せてくる物語に、きっと皆さんの心も動かされるはずです。ぜひ放送を楽しみにしていてください」
◆倉澤俊
「初めてのドラマ出演となり、まさか自分が“月9”でドラマデビューをさせていただくとは思ってもおらず本当に夢のようです。撮影現場では右も左も分からない中で緊張しっぱなしですが、このようなすばらしいキャストの皆様と共に作品に携わる機会をいただけたことへの感謝を忘れず、一つひとつのシーンに真っ直ぐ向き合って演じさせていただきます。よろしくお願いいたします！」
◆小林虎之介
「竜司は学生時代に岐阜で湖音波のアネゴとヤンチャをしていて、岐阜ではトルネードと呼ばれる不良でした。何をしたらトルネードという称号が与えられるのかすごく気になるところではありますが、そんなトルネードもアネゴの前では舎弟です。暖かく、ちょっぴり笑えて、そして勇気をくれるドラマは週の始まりにピッタリだと思います。ぜひご覧下さい！」
【写真】初月9！ 小林虎之介＆星乃夢奈＆倉澤俊のソロショット
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
星乃は「誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“観る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています」とコメント。
今作でドラマデビューを果たす倉澤俊は、外来受付担当の山崎海斗（やまざき･かいと）役。診察の際に毎回保険証を持ってこない竜司（小林虎之助）に手を焼いている。アイドル並のルックスの湖音並に目を奪われるが、元ヤンの素顔を知り即ドン引き。
倉澤は「撮影現場では右も左も分からない中で緊張しっぱなしですが、このようなすばらしいキャストの皆様と共に作品に携わる機会をいただけたことへの感謝を忘れず、一つひとつのシーンに真っ直ぐ向き合って演じさせていただきます」と意気込みを語った。
小林虎之介演じる沖田竜司（おきた･りゅうじ）は、湖音波のヤンキー時代の後輩で、湖音波をアネゴと慕う。「岐阜トルネード」のヤンキーとして「ケンカ無敗」「路上の伝説」と名をはせていた。湖音波から教えられていた「人様に迷惑はかけない」「弱いもんは傷つけない」を流儀とし、現在は東雲のバイク屋で働いている。
小林は役どころについて「竜司は学生時代に岐阜で湖音波のアネゴとヤンチャをしていて、岐阜ではトルネードと呼ばれる不良でした。何をしたらトルネードという称号が与えられるのかすごく気になるところではありますが、そんなトルネードもアネゴの前では舎弟です」と説明する。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて2026年1月12日より毎週月曜21時放送（初回30分拡大）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆星乃夢奈
「誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“観る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています。湖音波先生をはじめ、癖がありながらも魅力あふれる個性豊かなキャラクターたちに、思わず笑顔になってしまう場面もたくさんありますが、ただ楽しいだけではなく、胸が熱くなる感動も詰まっています。さまざまな感情が押し寄せてくる物語に、きっと皆さんの心も動かされるはずです。ぜひ放送を楽しみにしていてください」
◆倉澤俊
「初めてのドラマ出演となり、まさか自分が“月9”でドラマデビューをさせていただくとは思ってもおらず本当に夢のようです。撮影現場では右も左も分からない中で緊張しっぱなしですが、このようなすばらしいキャストの皆様と共に作品に携わる機会をいただけたことへの感謝を忘れず、一つひとつのシーンに真っ直ぐ向き合って演じさせていただきます。よろしくお願いいたします！」
◆小林虎之介
「竜司は学生時代に岐阜で湖音波のアネゴとヤンチャをしていて、岐阜ではトルネードと呼ばれる不良でした。何をしたらトルネードという称号が与えられるのかすごく気になるところではありますが、そんなトルネードもアネゴの前では舎弟です。暖かく、ちょっぴり笑えて、そして勇気をくれるドラマは週の始まりにピッタリだと思います。ぜひご覧下さい！」