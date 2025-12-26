「八海山」の八海醸造、ドジャースとパートナーシップの裏側

米どころ、酒どころで知られる新潟県から今年3月、驚きのニュースがもたらされた。日本酒の銘柄「八海山」で知られる八海醸造株式会社が、米大リーグのドジャースとパートナーシップ契約を結んだというのだ。日本酒と名門球団という異色のコラボレーションはどう実現したのか。そして世界一まで駆け上がったドジャースは日本酒の世界にどのような影響をもたらしたのか。裏側を聞いた。

「本当なの？ 本物かな？と、最初はそんなところから始まったんですよ」

日本酒とドジャースというのは、当事者にとっても意外な組み合わせだった。さらに、声をかけてきたのはドジャース側。最初に話を聞いた時の印象をこう振り返ってくれたのは、同社のブランド戦略室長として広報戦略にも関わる鈴木智子さんだ。

「ドジャースで日本の選手が3人（大谷、山本、佐々木）活躍していることもあって、日本のスポンサー企業を増やしたい、日本の文化をアメリカのファンに伝えることができないかという思いがあったようなんです」。ちょうど昨年12月に、日本酒や焼酎など日本の「伝統的酒造り」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されたという追い風もあった。

ただ、全く前例がない組み合わせ。「まずお話を聞きましょう」というところから始まり、様々な関門をクリア。発表にこぎつけたのが、ドジャースが東京ドームで開幕戦を戦う直前の3月13日だった。

「SAKEを世界飲料に」八海山の狙い…本拠地球場で驚きの楽しみ方

ドジャースが日本選手をきっかけに、ビジネスでも日本とつながろうとしたように、八海醸造の側にも世界に飛び出したいという野望があった。「会社のビジョンとして、SAKEを世界飲料にしたいと考えています。そのためには発信力のある球団のパートナーとなるのは、すごくいいことだと考えたんです」。

具体的な施策は手探りだった。ドジャースタジアムの売店で八海山を提供することが決まり、1杯19ドル99セントで売り出された。現地に赴いた鈴木さんも、ファンが次々に買い求め、口にするのを見て感慨深かったという。さらに驚かされたのが、アメリカのファンの自由な楽しみ方だ。

「ロサンゼルスはとても日差しが強くて暑いので、みなさん現地に合うようにアレンジして楽しんでいたんです。氷を入れてロックにしたり、ドジャーブルーをイメージした色のカクテルにするとか」

八海山には、ロックにしてもバランスの取れた酒質が崩れにくいという特徴があった。日本酒という伝統文化を守る上で「ここまでは守ってください」という“アレンジ”のラインはドジャース側に伝えてあったが、「現地の方に親しんでいただかないと始まらない。関係を生かして広げていきたい」という思いが先に立った。人気は静かに広がっていった。

この2年間でドジャースは、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希という日本人選手を次々に獲得。戦力的なプラスだけでなく、日本からのスポンサーも大きく増やした。そして企業の側にもこの八海山のように、ドジャースの力を借りて米国の市場を開拓しようという姿勢がある。両者が何かを得られる、リスペクトを欠かさない関係性が築かれている。



