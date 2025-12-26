結局『黒』が1番使いやすい！【GU】40・50代コーデで活躍しそう♡「おしゃれバッグ」

きれいめにもカジュアルにも振りやすく、コーデの引き締め役としても使える黒のバッグ。ミドル世代が冬コーデの相棒にするなら、上品なレザー調のアイテムが正解かも。そこで今回は、【GU（ジーユー）】でゲットできるレザー調の黒バッグをピックアップ。デザイン性はもちろんしっかりと収納力もあり、冬のお出かけで手放せなくなりそうです。

冬ムードが加速するフェイクファー付きバッグ

【GU】「ダブルフラップポケットバッグ」\2,990（税込）

黒を基調としたボディに、ふわふわのフェイクファーがあしらわれたバッグ。レザー調の素材と落ち着いた色味が上品で、甘くなりすぎないのが嬉しいポイント。公式サイトには「2つの外ポケット付きで小物収納に便利」とあり、見た目以上に収納力がありそう。ショルダー紐は長さを調節でき、コーデに合わせて肩掛けと斜め掛けの2WAYで使えます。モノトーンコーデはもちろん、淡色コーデの引き締め役にもおすすめです。

カジュアルコーデに程よい甘さをプラス

ジーンズとセーターのシンプルなワンツーコーデ。アクセントを加えるなら、フェイクファーがあしらわれた黒のバッグで程よい甘さをプラスしてみて。ふわふわのフェイクファーがシーズンムードを盛り上げつつ、黒を基調としたボディがコーデをキリッと引き締めてくれます。トップスにはペプラムシルエットのセーターを合わせて、女性らしさとカジュアルさを両立したコーデに。

無駄のないシンプルなデザインの洗練バッグ

【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）

シンプルなワンハンドルのデザインで、プライベートからお仕事まで幅広く使いやすいバッグ。リュクスなムードをまとった黒で、大人の上品見えをサポートします。公式サイトによると「A4サイズが入る収納力」とのことで、書類やファイルも楽に持ち歩けそう。ベルトでショルダー紐の長さを調整すると肩掛けもでき、コーデや荷物の多さに合わせたアレンジが可能です。

オフィスカジュアルにも馴染むレザー調のバッグ

上品な光沢のあるレザー調の黒バッグは、クールなオフィスカジュアルとも好相性。こっくりとしたダークブラウンのトップスに黒のバッグを合わせることで、ミドル世代らしい落ち着いた雰囲気のコーデに。ストンと落ちるナロースカートで引き算して、メリハリをつけるのも垢抜けのコツ。全体が暗いトーンになりすぎないよう、爽やかなブルーのシャツで差し色をプラスして。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M