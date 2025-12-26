『ストレンジャー・シングス』最終章、なぜ3回に分けて配信？ ダファー兄弟が理由を説明
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』がいよいよ約9年の歴史に幕を下ろす。最終シーズンは3回に分けて配信され、VOL1（第1話〜第4話）が配信中、VOL2（第5話〜第7話）が26日10時から、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時からNetflixで世界独占配信される。さらにアメリカでは、最終話が配信と同時に劇場公開される予定で、これはNetflix初の試みだ。今回クランクイン！は、来日した本作のショーランナーを務めるマット＆ロス・ダファーにインタビューを行い、このような配信形式になった理由を含む最終章への思いを聞いた。
【写真】ネタバレ注意 衝撃の『ストレンジャー・シングス』VOL1の最後を振り返る
■結末は「数年前から決まっていた」
映画やゲームが大好きなちょっとさえない仲良し4人組マイク、ウィル、ダスティン、ルーカスが暮らす小さな町ホーキンスを舞台にした『ストレンジャー・シングス』シリーズ。シーズン5では、ホーキンスの仲間たちがシリーズ最大の脅威ヴェクナを倒すために再び団結する――。
シーズン1では1話あたりの尺が平均50分ほどだったが、シーズン5は各話1時間超えが大半を占める大ボリュームに。最終話は2時間を超える予定だが、ポストプロダクションは順調に進んだようで、取材を行った11月下旬の段階で編集はすべて完了していたという。マットは「すべてのエピソードがロックされました。最終話のみ、少しカラー調整と音響、VFXの作業が残っていますが、そこも数週間以内には終わる予定です」と述べ、ロスも「スケジュールどおりに進んでいますよ」と少し得意げに話す。
そんな本シリーズの結末は、数年前から決まっていたとマットは語る。「今回のシーズンは、これまでとは少し違って、逆算して作っていきました。何年も前から、最後のシーンがおおよそ決まっていたからです。シーズン5の脚本を書き始めた時も、最後のシーンから執筆し、それを徹底的に分析して『どこへ向かわせたいのか』『どう機能させたいのか』を細かく詰めていきました。目的地をはっきりさせて、着地を決めることが重要だと分かっていたからです。そこまでたどり着ければ、うまくいく確信がありました」
それでは、なぜ全8話で、なぜ3回に分けて配信することになったのか。ロスいわく、それらにすべて理由があるという。
「全8話であることは最初から決まっていました。シーズン4がかなり長くなってしまったため、それより短くしたかったからです。Netflixのいいところで、すごく気に入っているのは、各エピソードの尺を『必要な長さ』にできるところです。『ストレンジャー・シングス』以前は、FOXでテレビシリーズの脚本を手掛けていましたが、すごくストレスが溜まる経験でした。物語を50分枠に無理やり収めなければいけないだけでなく、CMブレイクを前提に書かなければならず、そのやり方がどこか人工的で苦手でした」
「だからこそ、物語にエピソードの長さを委ねられるNetflixの自由さをとても気に入っています。実際、制作を進めながら『この回はこのくらいの長さになるな』と自然と各話の尺が決まっていきました。エピソードの長さを決めるのはストーリーそのものなんです」と言う。
続けてマットも「VOL1、VOL2という分け方自体も、最初から決まっていました」と説明。「2つのボリュームになることは、脚本を書いている段階ですでに決まっていて、その点はかなり早い段階でNetflixとも話し合っていました。なので、VOL1のラストとなる第4話も“シーズン途中のフィナーレ”になるような位置づけで構成されています」
一方で、本当のフィナーレとなる第8話の単独配信は、撮影が終わった後にNetflixから提案されたそう。「すごく気に入りました。みんなが同じタイミングで一斉にフィナーレを体験できるからです。今回の配信方法は、視聴者の熱量を保てる上に、本シリーズにとって特別な瞬間になると思っています」とマットは続ける。
来日したマイク役のフィン・ヴォルフハル、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリンに結末について聞くと、「シリーズで一番好きな部分がラスト」（フィン）、「“あるべき形”になっている」（ゲイテン）、「とても理にかなっている」（ケイレブ）と3人とも絶賛していた。ピンチとチャンスが同時に訪れて終了したVOL1。残りラスト4話。青春を捧げたキャストたちが満場一致で納得する結末がいよいよ訪れる。（取材・文・写真：阿部桜子）
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL1（第1話〜第4話）が現在配信中、VOL2（第5話〜第7話）が12月26日10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時より世界独占配信。
