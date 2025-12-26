株式会社「ZOZO」がユニホームサプライヤーに

サッカーJリーグで意外なコラボが生まれた。J2昇格プレーオフを制したテゲバジャーロ宮崎が25日、来季のユニホームを発表。サプライヤー契約を結んだ意外な企業にファンから驚きの声が上がっている。

宮崎が契約したのは、ファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOだった。大手スポーツメーカーではなく、珍しいコラボが実現した。宮崎は公式Xで契約締結を発表。「本契約により、トップチームの選手・監督・コーチ・スタッフは、クラブ活動全般において、ZOZO様にご提供いただくウェア（ユニホーム、練習着、移動着）を着用いたします」と発表している。

ZOZO側は、「2007年に宮崎県で創業した株式会社アラタナを2015年に子会社化し（2020年4月吸収合併）、現在もカスタマーサポート部門などが宮崎オフィスで勤務するなど、宮崎県と深いつながりがあります」と背景を説明。「拠点の一つである宮崎県をさらに盛り上げたい」という想いで今回の契約に至ったという。

今回同時に発表されたユニホームは、来年2月からのJ2・J3百年構想リーグで着用するもの。チームカラーのピンクをポップに配色したデザインとなっている。本来はスポーツメーカーが務めることの多いユニホームサプライヤーだけに、通販大手の起用には、SNS上のファンからは様々な反響が寄せられている。

「つまり来年からはおじさんもZOZO製の服を着ちゃうってことか」

「これジャージとかもZOZOになるってことだよね？ 欲しくなるやつ！」

「これはナイキとかアディダスとかじゃなくてユニホームメーカーがZOZOってこと？！」

「これが本物の『ZOZOスーツ』か」

「まさかのサプライヤーとしてのZOZO様」

「ZOZOTOWNでユニフォームを買える時代が来るのか」

「ZOZOの箱で届くのね」

Jリーグでは過去に、京都のサプライヤーを大手下着メーカー「ワコール」が務めたり、群馬のサプライヤーを大手衣料ブランド「ユニクロ」が務めた例がある。



（THE ANSWER編集部）