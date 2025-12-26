NHK朝ドラ「ばけばけ」に出演中の俳優・寛一郎が25日までに自身のインスタグラムを更新。「ばけばけ」の銀二郎とは全く違うヤバ過ぎる危険な雰囲気の写真をアップした。



【写真】だ、誰だ!?「神だ」の声も出るほど迫力ある姿披露

24日に公開された「映画ラストマン-FIRST LOVE-」のカットで、「是非劇場で」とつづった。銀二郎とは一転、主人公達の前に立ち塞がる国際テロ組織「ヴァッファ」の最高幹部グレン・アラキ役。アッシュヘアで、黒の革手袋にもこもこの毛皮をラフに羽織った鋭い視線のシーン写真や、モノクロの自撮りも添えた。



フォロワーも銀二郎からの激変ぶりに「迫力が凄かった!!銀二郎さんと同じ人??」「神だ」「かっこ良すぎる!」「超絶カッコイイ～」と驚きの声があがっていた。



寛一郎の父は俳優の佐藤浩市、祖父も日本を代表する名優だった故三國連太郎さんと3代続く俳優一家。今年4月の三國さんの十三回忌で、幼少期の父と祖父の様子を「三國とおやじの会話の、独特の緊張感を覚えています」と語っていた寛一郎。「自分が軽々しく言えない存在ですが、尊敬する好きな俳優のひとりです」と祖父を偲んでいた。



（よろず～ニュース編集部）