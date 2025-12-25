株式会社オートバックスセブンの連結子会社である株式会社バックスeモビリティは、輸入車を中心とした買取・販売店「オートバックスカーズ花園店」を2025年12月24日に埼玉県深谷市で新規オープンした。

同店舗は、常時約50台の輸入中古車を展示し、専門知識を有するスタッフによる提案を通じて、顧客の多様なライフスタイルに応える店舗となる。国道140号沿いの好立地に位置し、地域密着型のサービス展開が期待されている。興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

「オートバックスカーズ花園店」新規オープン

～輸入車を中心とした車買取・販売店～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社バックスeモビリティ（代表取締役社長：三田真之）は、輸入車を中心とした車買取・販売店「オートバックスカーズ花園店」を2025年12月24日（水）に新規オープンします。

オートバックスカーズ花園店は、国道140号バイパス「道の駅はなぞの」の斜め向かいに位置しています。輸入車を中心に常時約50台の中古車両を展示し、専門知識を持ったセールスアドバイザーがお客様のライフスタイルに寄り添ったご提案をいたします。

店舗の概要は、以下の通りです。

店舗名 オートバックスカーズ花園店 開店日 2025年12月24日（水） 所在地 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田467-1 連絡先 TEL. 048-500-9650 駐車台数 10台 営業時間 10:00～18:00 定休日 火曜・第1月曜 経営母体 株式会社バックスeモビリティ 代表取締役 三田 真之

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,055店舗

オートバックス 518店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 21店舗 （18） Smart＋1（※2） 16店舗 （13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 414店舗（410）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン