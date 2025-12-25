埼玉県深谷市に「オートバックスカーズ花園店」オープン！常時約50台の輸入中古車展示
株式会社オートバックスセブンの連結子会社である株式会社バックスeモビリティは、輸入車を中心とした買取・販売店「オートバックスカーズ花園店」を2025年12月24日に埼玉県深谷市で新規オープンした。
同店舗は、常時約50台の輸入中古車を展示し、専門知識を有するスタッフによる提案を通じて、顧客の多様なライフスタイルに応える店舗となる。国道140号沿いの好立地に位置し、地域密着型のサービス展開が期待されている。興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。
オートバックスカーズ花園店は、国道140号バイパス「道の駅はなぞの」の斜め向かいに位置しています。輸入車を中心に常時約50台の中古車両を展示し、専門知識を持ったセールスアドバイザーがお客様のライフスタイルに寄り添ったご提案をいたします。
店舗の概要は、以下の通りです。
ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,055店舗
※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数
当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。
