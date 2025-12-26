米スポーツ専門局「ESPN」の女子サッカー選手ランキング、27位に長谷川唯

米スポーツ専門局「ESPN」が、2025年の女子サッカー選手ランキング50傑を公開。

全世界の選手を対象としたなか、27位にMF長谷川唯が入った。

なでしこジャパンではニルス・ニールセン監督からキャプテンに任命されている長谷川は、イングランドのウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）、マンチェスター・シティでプレーしている。総評では「試合のあらゆる局面で影響力を発揮する能力は、どの監督にとっても理想の選手」とされている。

また、WSLにおける「スルーパス（5本）とインターセプト（17回）の最多記録を保持している」とされ、「今シーズンのゲームで25回以上のタックル、15回以上のインターセプト、50本以上のプログレッシブパスを記録した3人の選手の1人」と、データの面からも攻守の両面で傑出したプレーを見せる選手であることがピックアップされた。

このランキングでは3位にFWマリオナ・カルデンテイ、2位にMFアレクシア・プテジャス、1位にMFアイタナ・ボンマティとスペイン代表勢が上位を独占。アジア人では長谷川の27位が最上位で、日本人選手では唯一のランキング入りだった。（FOOTBALL ZONE編集部）