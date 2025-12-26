ブラジル3部ボタフォゴ-PBが藤枝MYFCのアンデルソンと仙台のグスタボを獲得

ブラジル3部ボタフォゴ-PBが来季に向けた補強でJクラブからの2選手の獲得を決めたようだ。

ブラジルの移籍情報を扱うXアカウント「Central das Transferencias」は「ボタフォゴはクリスマスに複数選手の補強を発表した」とレポート。それによると、新加入するのはブラジル2部クリシューマのDFヤン・ソウト、同じくブラジル2部CRBのMFジョヴァンニ、J2藤枝MYFCのFWアンデルソン、J2ベガルタ仙台のFWグスタボの4選手となる。Jリーグから2人の新戦力を迎えることになるようだ。

24歳のアンデルソンは2023年に藤枝MYFCに加入し、J2リーグで通算56試合8得点を記録。今季限りで契約満了となっていた。

29歳のグスタボは過去に名古屋グランパス、ロアッソ熊本でもプレー。ブラジルやギリシャ、ベトナムなど海外の複数クラブを渡り歩き、2025年に仙台に加入していた。今季はJ2リーグで4試合に出場し、無得点だった。（FOOTBALL ZONE編集部）