¡¡¸¡»¡¤Ë¹³¤Ã¤¿¡È¹äÏÓ¡É¤Î°¦Äï»Ò¡£Íºá¡¢ÍîÁª¡¢Í§¤Î¼«»à¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÉÂ¾²¤Î¶ËÈë´ë²è¡£¡Ö°ÅÞ¡×¤Ë»Å¤¨¡¢¼«¤é¤â¡Ö°ÅÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÃÎÎ¬¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿ÃË¤òÅé¤à¡£¡¡¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÀÐÀîÃÎÍµ»á¤Î¼êµ¡Ø°ÅÞ¡¡¾®Âô°ìÏº¤Ë»Å¤¨¤Æ¡Ù
¡¡»²±¡Áª¸ø¼¨Æü¤ÎÍâÆü¡¢»ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÀÐÀîÃÎÍµ¡ÊÅö»þ52¡Ë¤«¤é¤ÎÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÞ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÀÆü¡¢¤ª»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£°ìºòÆü¤ËºÆÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡2025Ç¯²Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢ÄÌÏÃ¤ÏÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤È¤Ï15Ç¯Íè¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£11Ç¯¡¢Èà¤Î¼êµ¡Ø°ÅÞ¡¡¾®Âô°ìÏº¤Ë»Å¤¨¤Æ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤òÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊÔ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¤âËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢À¯¼£ÃÌµÄ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿¦¶ÈÎÑÍý¾å¡¢¸½¿¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤Ãç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤ÏµÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤ò³°¤·¤Æ12Ç¯¤â·Ð¤Ä¡£¤·¤«¤â¡¢24Ç¯2·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ®ÉÂ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç·¿¹ñÀ¯Áªµó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬Á´¹ñ¤ò¼èºà¹ÔµÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÐÀî¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÅÅÏÃ¤â19»þ45Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£³¹Æ¬±éÀâ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤ò¸«·×¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ã¤Æü¤Ë¾®Âô°ìÏº»öÌ³½ê¤Ç²ñÆÀ¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ê¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÏÃ¤Î¸å¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡ÒÍè¤ë»þ¡¢Îä¤¿¤¤¤ª²Û»Ò°ì¤Ä»°É´±ßÄøÅÙ¡¢»°½½¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÅÏ¤¹¤Î¤Ë¡Ó
¡¡ÅìµþÄþ¿®ÉÂ±¡5³¬¤Î¸Ä¼¼¤«¤é¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¤¢¤ëÊý³Ñ¤¬Ë¾¤á¤¿¡£
¡Ö¼ç¼£°å¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤Ã¤Æ¤âÇ¯Æâ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥È¥³¥¤¤µ¤ó¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤ËËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¡£9·î6Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢2¿Í¤À¤±¤Î´ë²è²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
