“100均ダイソー”が大掃除で大変な場所No.1「換気扇」で使える“掃除アイテム”6種類を紹介
100円商品を中心に取り扱うダイソーの公式インスタグラム（＠daiso_official）が12日、『換気扇掃除が楽になる！おすすめアイテム』を紹介し、これから本格的に始まる大掃除に役立ちそうなアイテムと、その使い方を披露している。
【動画】「換気扇掃除にピッタリ！」ダイソーが紹介する“掃除アイテム”6種
投稿では「掃除が大変な場所No.1だった換気扇…」と、アンケート結果を紹介し、大掃除で換気扇の掃除を「つい後回しにしてしまいますよね…」とコメント。
そこで「換気扇掃除にピッタリ！」「年末に向けて大掃除が始まる！」「大掃除する機会にぜひDAISOのお掃除アイテムを活用してみてくださいね」とつづり、アイテムを使って換気扇の掃除をする動画を公開した。
動画では、掃除前と掃除後の見違えるような状態を披露し、手袋・液体のキッチンクリーナー・油汚れクリーナー2種・ブラシ・換気扇フィルターなどと合計6種類、掃除で大活躍した商品の詳細を公開している。
