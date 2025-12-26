TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時27分に、なだれ注意報を鰺ヶ沢町、深浦町に発表しました。

【なだれ注意報】青森県・鰺ヶ沢町、深浦町に発表（雪崩注意報） 26日07:27時点

青森県では、風雪や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。津軽、三八上北では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■十和田市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■平川市
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報【発表】
　28日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■野辺地町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報
　28日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報
　28日にかけて注意