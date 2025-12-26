【なだれ注意報】青森県・鰺ヶ沢町、深浦町に発表（雪崩注意報） 26日07:27時点
気象台は、午前7時27分に、なだれ注意報を鰺ヶ沢町、深浦町に発表しました。
青森県では、風雪や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。津軽、三八上北では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報
28日にかけて注意
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報
28日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報
28日にかけて注意