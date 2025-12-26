サンドウィッチマン伊達みきお、妻とのなれ初め明かす 大泉洋「恐ろしいことしますねえ」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンが25日放送のTBS『大泉サンドの年2会』に出演。伊達みきおが妻とのなれ初めを明かした。
【写真】映画主題歌の「ヒトツボシ」をサプライズで歌唱した福山雅治
超多忙な俳優・大泉洋とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）というめったにそろわない“北のBIG3”が、年に2回だけ集結し、めったにできないことを体験する超レアバラエティー。今年5月に放送されて以来、ついに迎えた2回目の今回は、めったに味わえない体験だらけの“クリスマススペシャル”を送った。
駄菓子屋さんで貸し切って“超激レア・プレミアムクリスマスケーキ”をめぐり、「50代が選ぶ！懐かしの駄菓子総選挙 ベスト3を当てろ！クイズ」に挑んだ3人。そこで大泉が伊達に対して妻とのなれ初め話を要求した。
出会いは、フジテレビの番組。1日密着取材でレポーターに来ていたアナウンサーが現在の妻だった。妻も伊達と同じく宮城・仙台の出身だったそうで、初日で「気になっちゃって。『この人と結婚するかもしれない』って思った」と振り返った。当時は『M-1』優勝の2〜3ヶ月後だった。
1日だけの密着で連絡先を聞くことができなかったため、伊達はマネジャーに「お礼を言いたいから連絡先聞いて」と依頼。そのエピソードに大泉は「恐ろしいことしますねえ」とびっくり。ただ、すぐに連絡先は聞けず「私が言っとくから、文書で私にちょうだい」とマネジャーを通してお礼を言うことになってしまった。
マネジャーと何度かやり取りする中で「実は気になってるから連絡先聞いてくんないかなってお願い」した伊達。そんななれ初めに富澤が「怖いのが、彼女の家の近くに行って連絡したりするんです。『いまどこにいると思う？』みたいな」と暴露すると、大泉は再び「めちゃくちゃ怖い！」と怯えた様子を見せる。
ただ「触られたら絶対好きなんだなって思うタイプ」と大泉が自身を指すと、伊達も「分かります分かります」と同調。2人で話が盛り上がっていた。
