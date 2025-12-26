ついに日銀が利上げに踏み切った。株価上昇か？ 暴落か？ どうすれば、投資で成功できるか？ そこで今回は、YouTube「両学長 リベラルアーツ大学」でも紹介されたベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏に緊急インタビュー。親日家のニック氏は日本人に何を語るのか？（取材／国際ジャーナリスト 大野和基、構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

日本の投資家へのアドバイス

――日経平均株価は2025年1月の39,572円から今年10月に52,411円と史上最高値を更新しました。年末年始を迎える日本の投資家にとって、どんな「投資戦略」が重要になりますか？

ニック・マジューリ（以下、ニック） 日本の投資家にも、アメリカの投資家にも、私は同じアドバイスをします。それは「資産を分散すること」です。

日本でもアメリカでも、株価が最高値を更新している今こそ、特定の市場に集中しすぎていないか確認すべきでしょう。日本の投資家が全財産を日本株に投資すべきでないのと同様、アメリカ人も全財産を米国株に投資すべきではありません。適度な分散が重要です。

特に日経平均株価がどんどん上がっていると、特定の株や金融商品に集中して投資したくなる誘惑にかられます。しかし、私のアドバイスはシンプルです。

「ちょっと落ち着いて、分散を考えよう」です。

この言葉はとてもシンプルですが、驚くほど多くの投資家がこのアドバイスを軽視しています。それは投資家の多くが「ホームバイアス」（自国偏重）に陥ってしまうからです。つまり、米国人は米国株ばかり、日本人は日本株ばかり買い、海外投資のチャンスを見逃してしまうのです。

暴落は本当に起こるのか？

――「来年は株価が暴落する」という人もいます。

ニック ありうることだとは思いますが、それは誰にもわかりませんし、「暴落」をどう定義するのかという問題でもあります。

たとえば、米国株の場合、年間で一時的に15％ほど下落することはごく普通に起きます。

1月から年末までの間に、どの年でも一時的な下げ幅を調べると、中央値は約15％。つまり、半分の年は15％より小さく、半分の年はもっと大きい。

だから、下落は“普通に起きる”ものなのです。

良い年ならせいぜい5％程度の下落で済むかもしれないですし、悪い年なら50％、60％、70％と下がる可能性もあります。理論的には下限というものはありません。だからこそ、日本人のみなさんに今お伝えしたいのは、ポートフォリオを組むときには常に分散を考える、ということです。

未来のことは誰もわかりません。どんなことも起こりうるでしょう。よって、株式以外の資産にも目を向けることが重要です。将来また株の大暴落が起きたときに備えるためにも、「資産を分散する」という戦略が大切なのです。

（本稿は『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の著者ニック・マジューリ氏へのインタビューをもとに構成しました）

