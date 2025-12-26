【AIに淘汰？ なめんなよ！】人気イラストレーターがAIに勝つために「あること」をやめた。それは一体なに？
2022年にChatGPTが全世界に公開されて以降、「どんな仕事がAIに奪われるのか」といった議論が至るところでされてきた。「AI時代になくなる職業」のような記事を一度は目にしたことのある人も多いだろう。でも本当に「AI時代になくなる仕事」で取り上げられた仕事はなくなるのだろうか？「脳汁でた！」と話題沸騰中の本『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』は「AIにできないこと」をテーマにし、「友だちの作り方」「頭を良くする方法」にまで踏み込んだ算数エンターテインメントだ。本書のイラスト、マンガ、装丁画を担当した人気イラストレーターのうのきさんに、AIと仕事について話を伺った。うのきさん、ぶっちゃけイラストってAIでよくないですかっ!?（インタビュー・構成／ダイヤモンド社淡路）
「ガタガタの線がいいんですよ」と言われた話
――AIで、イラストが一瞬で描けちゃうじゃないですか。結構大変な時代じゃないですか？
うのき：そうですね……AIがわっと出てきて、僕はあることをやめたんですよ。
――何をやめたんですか？
うのき：まっすぐ線を引くのをやめたんです。
――え、どういうことですか？
うのき：この前、日産のウェブCMの仕事をしたんです。その時に、車の絵をすごくきれいに描いたんです。CMだし！と思って、丁寧に。笑
――大手企業のCMですもんね、気合い入りますもんね。笑
うのき：そしたら、日産の人にも、代理店の人にも、「うのきさんの絵はそんなんじゃない」と言われまして。
――丁寧に書いたのに。笑
うのき：そしてこう言われたんです。「うのきさんの絵は、Xで出しているような、ガタガタの線がいいんですよ！」って。
――ガタガタがいいってすごいですね。笑
うのき：ね、でもその時、やっぱそうだよな！と思ったんです。