年末に食べたい蕎麦3選　東京で見つけた肉がたっぷり！

寒くなると、湯気を上げてやってくる蕎麦をはふっと啜りたくなります。温かいツユ、なめらかな蕎麦、季節を感じる具材たち。これらが合わさったとき、得も言われぬ感動が訪れます。そんな“傑作”を探すべく都内で大調査。肉の具材の温蕎麦、厳選の3杯をお届けします。冬はほっこり、身も心もあったまってください。

【鴨】バラエティ豊かな季節の種ものが魅力。冬はズワイガニの登場だ！『蕎堂 壮（きょうどう そう）』＠経堂

「鴨南蛮」は運ばれてきた瞬間、鴨の香りがふわりと立ち上る。たまらず箸をのばせば、鴨の深い旨み、ねぎの香ばしさ、ツユの輪郭。そのすべてを噛みしめるともちっとした中太の蕎麦がしなやかに受け止める。

鴨南蛮2000円

『蕎堂 壮（きょうどう そう）』鴨南蛮 2000円 約70℃の低温でしっとりジューシーに仕上げた鴨ロースと鴨団子入り

こっくりと甘やかな鴨南蛮が多い中で、ここはあくまで上品。蕎麦の風味を最後まで感じさせてくれる。

「つまみやお酒を楽しんだあとに、蕎麦で〆る方が多いんです」とは店主の中村壮貴さん。

そんな一杯だからこそ、強すぎず、蕎麦や鴨の余韻に寄り添いたいという。

年末にかけて始まる季節の蕎麦は、ズワイガニをたっぷりのせた豆乳入り。毎年この一杯を待つ常連も多い人気メニューだ。この時期だけのそんな名品も逃さず味わいたい。

『蕎堂 壮（きょうどう そう）』

［店名］『蕎堂 壮（きょうどう そう）』

［住所］東京都世田谷区経堂2-5-14

［電話］03-4285-6395

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜22時（21時LO)※蕎麦売り切れ次第終了

［休日］月・火の昼

［交通］小田急線経堂駅北口から徒歩6分

【鶏】たおやかな蕎麦を上品なツユが優しく包み込む『手打蕎麦里り』＠三軒茶屋

駅から少し離れた場所で暖簾を出して2年半。この店の存在が街の人々に馴染んできた頃合いだ。

『神田まつや』の門を叩いて修業した店主の野村享史さん。彼が打った蕎麦をもりやざるで味わってみれば、奥歯でコリッと音が鳴る凛々しい風情。それが温蕎麦になると打って変わって、たおやかな表情になる。これこそ粉の産地や品種ごとの特性を活かし数種類をブレンドした賜物だ。

かしわ南蛮1600円（昼のみ）

『手打蕎麦 里り』かしわ南蛮 1600円（昼のみ） 鶏肉は歯応えと旨みの強い阿波尾鶏を使用。ねぎは注文から焼き、鮮やかな食感を生んでいる。紅葉麩を浮かべた景色も秋らしい風情だ

「かしわ南蛮」は昼限定のメニュー。直火でしっかり炙った鶏の香ばしさが汁に溶け出し、本枯節やサバ節のダシの旨みを深くする。焼き目を付けたねぎのシャキッとした歯応えもいい合いの手だ。

とはいえ押しの強さは少しもない。気づけば飲み干している優しい味わいなのだ。

『手打蕎麦 里り』

［店名］『手打蕎麦里り』

［住所］東京都世田谷区若林1-1-2藤和シティコープ若林103

［電話］03-6805-3669

［営業時間］11時〜14時半（14時LO）※蕎麦がなくなり次第終了、17時〜22時（21時LO）※日は〜21時（20時LO）

［休日］月・木の昼

［交通］東急田園都市線三軒茶屋駅三茶パティオ口から徒歩6分

【香草×豚】異国のハーブと蕎麦との絶妙な出合いが新しい！『sobasay（ソバセイ）』＠小伝馬町

「ワカタイって何？」。

思わずメニューを見てつぶやいた。聞けば、アンデスで親しまれているハーブなのだとか。興味津々で頼んでみると、これが驚くほどいい。クセがなく、スーッと爽やか。ほのかな苦みが、豚の脂をきれいにまとめてくれる。

ワカタイまるぶたそば1500円

『sobasay（ソバセイ）』ワカタイまるぶたそば 1500円 脂に甘みがあってしつこくないブランド豚「ほそやのまる豚」のスライスとワカタイとの組み合わせが絶妙

蕎麦は十割。それも機械打ちとは思えないほどしなやかだ。

これは無類の蕎麦好きでもある店主の梅澤豪さんが「もっといろんな人に十割蕎麦を知ってほしい」と考えた結果。

あえてカジュアルな空気をまとわせているのだ。意外性抜群のメニューのオンパレードで、ドカンとチャーシューがのった蕎麦にも思わず笑ってしまった。

実はここ、かけ蕎麦に自由にトッピングする方式。自分好みの温蕎麦を探してみては!?

『sobasay（ソバセイ）』

［店名］『sobasay（ソバセイ）』

［住所］東京都中央区日本橋小伝馬町6-12脇田ビル1階

［電話］なし

［営業時間］12時〜15時、18時〜22時、土：12時〜18時

［休日］日・月

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅4番出口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／岡本ジュン（壮、sobasay）、菜々山いく子（里り）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ワカタイって何？ 香草と豚肉の組み合わせが旨い温蕎麦（15枚）