火星協会会長が説く、火星に住むための現実的な計画。火星の都市条件とは？

火星の都市

良い建築には3つの条件がある。堅固であること、実用的であること、そして魅力的であること。――ウィトルウィウス、ローマの建築家、紀元前20年頃

火星文明は都市を中心に発展する。その理由は多々ある。

人類が火星に居住する場合には大量の一戸建てをあちこちに建てるよりも、都市に集住するほうが望ましい。物理学の原理から言って、人類が火星で暮らすためには、外部の火星環境から隔離され、温度管理され、人間にとって改適かつ安全な与圧空間を造る必要がある。物体のサイズが大きくなるほど、その体積と表面積の比率は大きくなる。与圧され温度管理された特定の広さの空間を造る場合、都市ドームや地下洞窟のような単一の防壁で囲まれた構造物のほうが、プラニティア（低地平原）に数千軒の一戸建てが散在するよりも、使用する壁は少なくて済む。表面積が小さければ、居住空間から外部の寒冷な世界へ漏れる熱が少なくなる。つまり、そのほうが必要な総電力量が少なくて済むということだ。

さらに重要なのは、原子炉のような発電システムのコストはそのサイズに比例して増えるのではなく、発電量の平方根に比例して増えるという点だ。平原に家族で暮らす一戸建てへの電力供給には20キロワットが必要かもしれないが、都市の集合住宅で生活する家族1世帯には、10キロワットで済むかもしれない。散在する住宅に住む1000世帯には、20キロワットの原子炉が1000基必要となり、1基当たり100万火星ドルと仮定すると、総額で10億ドルかかることになる。都市の集合住宅で生活する1万世帯には、住宅用電力として1基100メガワットの原子炉が必要になる。その場合の総費用は7000万ドル（100万ドル×(100,000/20）0.5乗＝7000万ドル）で、1世帯当たり7000ドルとなる。こちらのほうがはるかにコストがかからない。生命維持システムや廃棄物処理システムなど、その他必要なシステムの価格容量比にも同じような傾向がある。さらに、住宅建設や通信、資材輸送、その他公共サービスのコストは、都市の外部よりも内部のほうが格段に小さくなる。これほどの経済的違いが生じるのなら、火星の都市居住は大いに納得がいくというものだ。

しかし、火星文明が都市で構成される理由はもうひとつある。火星の重要な輸出品は発明であり、技術革新は単独では成し遂げられないからだ。わたしはこれまで多くの発明をしてきたが、機械工学や電気工学のエンジニア、機械製作者、化学者、投資家や営業、弁護士などの助けがなかったら、そして何より供給業者の製品やサービスがなかったら、これほどの成果を上げられなかっただろう。個人がどれほど幅広く深い技能を有していても、何かを発明するにはほかの大勢の人たちが作った多種多様な部品や材料、ツールを手に入れなくてはならない。そのうえ、ほぼすべての発明は過去の発明やアイデアの組み合わせであり、それはすべて他者が生み出したものである。他者との相互作用は、解決すべき問題の認識から始まり、解決につながるアイデアを獲得し、その発明を生み出し、他者が求める条件下で試験と検証を行い、その価値を他者に認めさせ、市場に投入するまでの発明のプロセス全体における基盤である。要するに、発明は社会的プロセスであり、都市において最も効果的に行われる。

複雑な品目の工業生産も社会的プロセスである。だからこそ、産業革命は地球社会の都市化をもたらしたのだ。火星の都市も、都市に必要な機械や材料だけではなく、都市外の採掘や農業拠点へ送り出す機械や材料を生産し、何らかの産業の中心地となるだろう。地球と同様に、火星でもほとんどの産業で分業が必要になる。それには、あらゆる分野の労働者と、都市にしかいない関連業者とそれを支える人々も含まれる。

最後に、人間は社会的生物であることが挙げられる。つかのまの孤独を楽しむこともあるかもしれないが、人は他者と一緒にいてこそ人生を十分に味わうことができる。長期間孤立させることは懲罰の一種である――刑務所はその目的でこれを導入している。主に地方の場合だが、前工業社会では村落集住によってそのような苦難を避けようとした。その後、産業革命が始まると、多くの人たちが村を離れて大きな町や都市に移住する機会を得たが、村に戻って来る者はほとんどいなかった。

火星の平原での孤独な生活を望んで地球から多くの人たちがやって来るとは、とても考えられない。火星が移民を引き付けるためには、活力あふれる社会生活を送る都市環境を提供しなければならない。

「パリを見た彼らをどうやって農場に引き止めておけるだろう？」という歌詞が、昔の歌にある。

だから、やはり都市、ということになる。

地球には2種類の都市がある。歩行者中心の都市と、車社会の都市だ。歩行者中心の都市には、第二次世界大戦を切り抜けたヨーロッパの魅力的な都市や、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトルなど、自動車が登場する前に生まれて発展したアメリカの一部の都市などがある。車社会の都市とは、ロサンゼルスのような、もっぱら自動車時代の産物であるところだ。歩行者中心の都市では、住民は徒歩で移動し、自宅から店やカフェ、パブへと行く途中で近所の人とばったり会うことがよくある。車社会の都市では、住民は車で移動し、自宅からショッピングセンターへ、また別のショッピングセンターへと車に乗って素早く回り、他人と交流するような機会はほとんどない。歩行者中心の都市で暮らす人が車社会の都市を訪れたとき、交流の機会を見つけるのは難しい。彼らにとっては、車社会の都市は都市とは思えず、巨大な郊外のように思える。『ニューヨーカー』誌のドロシー・パーカーがかつてロサンゼルスについていみじくも述べたように、「そこには“これ”といったものがない」のだ。

火星の都市は歩行者中心の都市となるだろう。

古いヨーロッパの都市が歩行者中心だった理由のひとつは、敵を防ぐために城壁の中に都市を収める必要があったからだ。火星の都市は、火星の過酷な環境から身を守るために壁の内側に都市を収める必要がある。中世ヨーロッパの都市と同様に、火星都市の人口密度は比較的高くなるだろう。

エネルギー上の理由から、火星にスプロール化〔都市が郊外へと無秩序に広がる現象〕はありえない。ロサンゼルスのような車社会では、大量の車が莫大な量のエネルギーを消費して、ショッピングモールからまた別のモールへとスピードを出して長距離運転する。労力は力と距離の積である。たとえば、重さ1500キログラムの車を10キロメートル運転して買い物に行く人は、250メートル歩いて通りの店で荷物を受け取る体重60キログラムの人の1000倍のエネルギーを消費する。数十億年間の光合成によって莫大な量の燃料とそれを燃焼するための酸素があるので、地球はこのような状況も切り抜けられる。火星では、エネルギー供給が限られるうえに、その需要がはるかに高いので、エネルギーに対して地球よりもはるかに大きな価値を置く必要がある。

こうした諸状況から、火星都市は歩行者中心の生活にならざるをえないだろうが、これはやがて吉と出るかもしれない。火星都市の事業で最も重要になるのは発明である。歩行者中心都市で自ずと生じる人と人の社会的交流によって、発明は大きく促される。社会の創造性を育むものについて言えば、確かに都市設計は唯一の要因ではないし、最も重大な要因でもない。文化のほうがはるかに重要である。ロサンゼルスはナイジェリアのラゴスよりも多くの発明を生み出す。しかし、1人当たりで見れば、やはりボストンのほうがはるかに創造的なのだ。

火星都市の物流要件

火星の都市は、現代のニューヨークやパリのような数百万人規模の巨大都市である必要はない。広範に張り巡らされた安価な長距離鉄道による輸送制度が火星に確立されるまで、巨大都市では物資の供給が非常に困難だ。それに、そのような都市は不要である。人類史上でも有数の創造的都市、たとえばルネサンス期のフィレンツェやアムステルダム、アメリカ独立革命当時のフィラデルフィアなどの人口は、5万人ほどだった。これを初期の典型的な火星都市の規模の基準としよう。

居住空間

都市の規模はどの程度が妥当だろうか？ それは人口密度による。表は地球のいくつかの主要都市の人口密度を示したものだ。

マニラは地球で最も人口密度が高い都市だが、とくに住みやすい都市とされているわけではない。それに、1ヘクタール当たり429人は多すぎるだろう。1ヘクタール当たり200人のパリは、はるかに住みやすく、ボストンやアムステルダムのように快適に暮らせる都市は、1ヘクタール当たり約50人となっている。火星では空間が貴重なので、美観と経済性を天秤にかけると、1ヘクタール当たり125人（サンフランシスコとバルセロナの中間ぐらい）が、合理的な設計目標となるかもしれない。すると、町の与圧居住区域は約400ヘクタール（4平方キロメートル、または1.6平方マイル）ということになる。

このような居住空間を創出する選択肢はいくつかある。しかし、建設の説明に入る前に、都市の基本的ニーズを満たすために必要なものについて考えてみよう。＜翻訳 庭田よう子＞

