真理とは「方向性」のことだ。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

真理には「間違い」が必要だ

難波 急にまた話がとぶんですけど、中央ヨーロッパにダルコ・スーヴィン（Darko Suvin）というSF研究をしてる人がいます。名前を聞いたことはありますか。

須藤 いや、ないです。SFには疎くて……

難波 クロアチア出身の、SF研究の大家です。1930年生まれで、長生きです。クンデラの1歳年下かな？ もともとクロアチアにいて、共産主義に傾倒して、共産主義的なことを書いていたんだけど、党からパージされて、結局カナダに移住し、活躍した。いまは引退してイタリアとかにいるらしいんですが......。

クンデラとはあまりからみがなさそうなんですが、共産主義に敗れた人たちが、敗れた後、言葉というものをどういうふうに抱え続けるのかが気になります。クンデラは物語を書き続けて、スーヴィンはSFを「コグニティブ・エストランジメント（Cognitive Estrangement）」、違う世界を描くことで、今の世界が絶対ではないことを描き出すことができるものとして捉える。彼はだから、そういうSFしか評価しないので、スターウォーズとかは酷評するんですよね。あんなものは西部劇をライトセーバーに置き換えただけじゃないか、と。

クンデラやスーヴィンのように、共産主義を一度は経たものの、党や政治からは排除されてしまった人たちが、どういうふうに文学と付き合ってきたのか。先ほど自分は保守主義的だと言いましたが、その一方でマルクス主義的でもあって、革命に失敗した人がその後をどう生きるかについては気になっています。

須藤 それこそイタリア出身の歴史家エンツォ・トラヴェルソなどは「左翼メランコリー」についての本を出していますよね。20世紀後半のインテレクチュアル・ヒストリーのようなものについて考えたとき、それメランコリーって多分、すごく大きなものとしてある。ぼくも『たまたま、この世界に生まれて』で言及していますが、革命の歴史の裏にある失敗した理想、敗北の伝統について書かれたものです。

難波 須藤さんは人生で、失敗したことありますか。

須藤 失敗はよくしていると思う笑 今日だって、大事なペンを控室に置き忘れたし笑

難波 失敗とどう付き合うかということも一つ、気になるテーマですよね。クンデラは革命の失敗について考えたわけですが、物語はときに失敗を「そういうこともあったね」と回収したりもする。失敗って、どう思います？

須藤 失敗、というか間違いについてぼくが好きなのは、鶴見俊輔の考え方。鶴見は、真理とは方向感覚なんだと言っているんです。真理というものは、それだけではっきり決まっているのではなく、いくつもの「間違い」から逆算していくものだと言うんですね。間違いが、自分や歴史の経験のなかのどの位置にあったかを見極めて、それを手繰り寄せていくと、その反対方向に真理があるという言い方をする。

難波 面白いですね。

須藤 「この方向だと間違う」という方向感覚があることが、真理だという考え方。これは好きですね。だから、間違いや失敗は、ある意味では絶対必要だということになる。

難波 面白いな。

須藤 クンデラは失敗や間違えを、その意味ですごく大事にしている作家だと思います。間違えたことから、考えていく。

「やめ癖」の何が悪いのか？

難波 「やめる」ことも最近すごく気になっています。先ほどから何度か言及しているのですが、最近自分はXをやめました。

われわれが「存在している」ことは、「この世界に存在している」というステータスにおいては限りなく平等ですよね。とはいえ、違う町に住んでいたり、違う生き方をしていたりすることで、存在のあり方はそれぞれ、ある程度切り離される。たとえば、自分はパチンコ店には行きませんし、マカオのギャンブル場にも行かない。そこには自分がふだん生きているのとは全然世界が立ち上がっているから、あまり立ち入りたくない。

一方で、XをはじめとしたSNSプラットフォームは、全員がすごく狭い教室に押し込められている感じがある。自分があまり好きじゃない人も、変なからみをしてくる人も、全員同じクラスにいる。しかも、違うクラス同士で喧嘩を煽るようなアルゴリズムもある。「なんかちゃうな」と思って、やめたんです。

やめるときにはけっこう「なんで？」「そんなすぐやめる？」と言われました。でも自分としては逆に、なぜ人はあまり「やめない」のかがすごく気になっている。クンデラの小説にも「復讐」をする人がいますが、自分だったら復讐は多分、最初は盛り上がるかもしれないけど、すぐやめちゃうなと思って。

よく「やめ癖がついてはダメ」と言われますが、クンデラは、やめることをけっこうポジティブに考えているのかしら、と思いました。むしろ、突き進む方が怖いと。クンデラの作品を「やめること」で考えるとしたら、どういうアイデアがありそうですか。ぼく、「やめること」で何かを考えたい、書きたいなとちょっと思っていて、ちょっとヒントをいただけたら嬉しいです。

須藤 クンデラと「やめる」か......。クンデラが、というかクンデラに限らず多くの小説家が何かを批判的に描くときには、まず登場人物に「失敗させる」んですね。だから、やっていることを途中で「やめさせる」ことはできないんですよ。たとえば『冗談』という作品は、登場人物が復讐に徹底的に失敗し、それでようやく復讐に囚われた過去中心の時間性から切り離され、「現在」を取り戻す、という流れ。『生は彼方に』は、これはネタバレになってしまいますが、主人公が最後にたいへん無様なかたちで死ぬんです。

難波 かわいそう。

須藤そうした主人公の「人生の失敗」を読んでいる、われわれの側が反省させられる、考えさせられるのが、クンデラの作品の一つのポイントです。ただ、就活もそうですが、ぼく個人はけっこういろいろなものをやめて、それによって自分なりの方向性を掴んできたので、「やめられない」のは不幸だなと思ってしまいます。「やめること」は絶対にいま、勧めていくべきことだと思いますよ。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

