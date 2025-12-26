ミラン・クンデラの「冷静さ」の正体。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

クンデラ的「冷静さ」の正体

難波 『物語化批判の哲学』ではあまり扱っていないのですが、実は「恋愛」というテーマも面白いなと思っています。実は自分は、クンデラの著作をまったく読んだことがない状態で、須藤さんの『たまたま、この世界に生まれて』を面白いなと思って読んでいたのですが......。

須藤 じゃあクンデラについてはだいぶ偏った認識を持たれているかもしれませんね笑

難波 『たまたま、この世界に生まれて』でも、恋愛や性愛をある種プリズムのようにして、革命や歴史といった大きなものを見ようとしている感じを受けました。恋愛というテーマ自体は文学で非常に頻繁に扱われるものだと思いますが、クンデラのなかで、恋愛と一撃性・革命性は、どういうふうに関連づけられてきたのかがちょっと気になります。クンデラにとって恋愛というテーマは、「小道具」的な感じなんでしょうか？

須藤 先ほど例に挙げた『生は彼方に』にからめて言うと、むしろ逆なんですよ。恋愛に失敗するやつが、革命する、というような流れになっている。ひどい話ですが......。

難波 自分は割とピンときますね。

須藤「言葉が浮いている」という感じなんでしょうね。言葉が浮いていて、実は身近な人とちゃんとコミュニケーションできていないのに、「ドーン」としたものを求めるような。

難波 ドーンと。

須藤 クンデラは、大げさな物言いがすごく嫌いな人なんです。ただ、彼自身はもともと詩人なので、おそらくロマンチックな人間だった。だからぼくにとっては、クンデラの魅力は、共産主義批判や革命批判といったクールな側面と、意外にロマンチックなところもあるという、その幅なんです。もともとロマンチックで革命に惹かれるようなところがあるけど、あえてそれを理知的だったりユーモラスに「反省」するというかたちをとるのが面白い。それこそダイナミズムだと思います。

難波 自分も文章を書くことがすごく好きで。

須藤 そうだそうだ。その話もしたいな。

難波 確かに、書くことで世界を変えたい感じもする。でも、どういうふうに世界が変わるのか、その理路は全然見えてない。自分の本を読んでくださって、面白いって思ってくださるかたがいて、それは嬉しいんだけれども、一体何が起こっているのかは全然わからない。自分は会社員としても働いているんですが、クライアントと話をして、成果物を納品して、半期終わって、というのは何をしているかが明確に見える。その一方で、書いて、読んでいただくことについては、一体これは何なんだろう、不思議だなって、ずっと思っているんです。でもこの「何してるかわからない」こと自体が面白い。

クンデラという人は、文章や物語を書くことで何をしようとしていたんでしょうか。クンデラに詳しい須藤さんに、クンデラ先生の生きざまをちょっと勉強させてもらいたいです。

須藤 その前に、「何をしてるかわからない」とおっしゃいますが、少なくともこの『物語化批判の哲学』はものすごく好評で、それはやっぱり「何事か」ですよね。自分でどう理解されているかは別の話だけど、それはもうすでに大きな何かだと思います。

難波 ありがたいことです。

須藤 クンデラの話に戻ると、ぼくの印象に残っているエピソードが一つあります。彼が亡命先のフランスでも完全に認知され、世界的な名声を得て大先生となったころ、「現在の世界に対して何かを提言してください」という依頼が来た。そういうことを期待する人がいるのは容易に想像できますよね。

難波 大御所だったら想像できますね。

須藤 だけどクンデラは、「何を馬鹿なことを言ってるんだ」と。「私は小説家です。そんな大それたことを小説家に頼むなんて馬鹿げている」と言った。

難波 いいですね。

須藤 そうそう。とてもいい。つまりクンデラにとって小説や文学というのは「そういうもの」なんですよね。少なくとも、小説や文学が直接世界を変えられるとは考えていない。むしろ調子の良い、大げさなことを言って、人々を焚きつけること自体への自省がある。それがある種、クンデラ的な冷静さや理性の大事な部分だったんじゃないか。

難波 なるほどなあ。それに質問を合わせていくと、須藤さんはなぜ本を書いているんですか。

須藤 そうですね......。それで言うとぼくは、自分にとっての「何なんだろう、これ」を追究したい、という気持ちで書いています。よく分からないけど、すごく面白いと自分が感じるものに対して、言葉を通じて、その面白さにできるだけ接近したいという感じです。

「劇的なもの」への忌避感

須藤 今日は、こういう機会をいただいたわけですが、ぼくは難波さん個人に対する興味もすごくあるんです。

難波 ありがとうございます。

須藤 同業者として、研究者として見ると、難波さんの「生産性」には異様なものがある笑 Xを見てていても、とにかくアウトプット量がすごい。それはやっぱり書くのが好きだからですか、シンプルに。

難波 そうですね。書くのが好き.......というより、もうちょっと受動的な感じもしています。いろいろなものが、とにかく「気になっちゃう」のです。気になって仕方がない。生活に手がつかないことはないんですけど、すごく気になる。最近は青春とかノスタルジーがすごく気になっています。

須藤 この『物語化批判の哲学』も最初は青春批判ですよね。

難波 自分、ポカリスエットは好きなんですけど、ポカリのCMは大嫌いで。あのCMで「女子高生が走っている」のが嫌いなんですよ。

須藤 笑笑笑笑

難波 すぐ走らせるなよ、みたいな。

須藤 自然に走っている人たちを撮っているだけかもしれないじゃないですか笑

難波 自分と須藤さんが走っているのを撮るんだったらいいかもしれないけど。

須藤 それは撮られたくないな、どっちかというと笑

難波 やっぱり「劇的なもの」が好きじゃないんですよね。青春って大体劇的じゃないですか。それが嫌なんです。自分は世の中に嫌いなものがものすごくたくさんあります。無限にある。でもみんな、自分の嫌いなものをあまり言わないですよね。

須藤 はい。

難波 嫌いなものを言うって、はしたなく見えるから。でも「自分、これ嫌いやなあ」と言葉にしたら、「実は私も嫌いだったんです」ということがしばしばある。

須藤 まさにこの『物語化批判の哲学』ですよね。

難波嫌いなものをちゃんと嫌いと言える社会が、素敵やなと思う。そういう意味での「革命」を目指しているかもしれません。嫌いなものがあって、言わずにはいられない。日記に書くだけじゃなくて、世間に「自分はこれが嫌いだ」と言う。「自分も嫌いだったんです」という反応があったら、それはそれで嬉しいし、「自分は好きなんですけど」と言われたら、「それはごめんなさい......」という感じです。嫌いなものについて口を閉ざしておけない。堪え性がないんですね。

須藤 それはでも、すごくシンプルでいいですね。一貫していて。嫌いなものがあればあるほど、仕事ができるってことだ。

難波 嫌いなものがなくなったら、もう終わり。

須藤 でも、それは世界がよくなっているということだから笑

難波 そんなことあるかな？笑

須藤 難波さん的には、よくなってる。ぼくもちょっと見習いたいですね、シンプルで分かりやすい、インプットとアウトプットの流れ。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

