高市政権、高支持率なのに「政治の混乱待ったなし」と断言できる理由…政策にもすでにひずみが

自民党政権が少数与党に転落してから、日本の政治は大きく変わりつつある。今は、衆議院では、維新に加えて、無党派議員などを加えて、何とか過半数を超えたが、参議院では少数与党のままである。

安定政権とはほど遠い現状

私は、2007年から2009年まで厚生労働大臣を努めたが、参議院の多数派は野党であった。いわゆる「ねじれ国会」である。法案を通すのに苦労したことをよく覚えている。そして、2009年夏の総選挙で自民党は大敗し、民主党への政権交代となった。

3年余続いた民主党政権は、2012年12月の総選挙で惨敗し、自民党が政権に復帰した。

2024年11月に発足した石破内閣は、衆議院で少数与党であり、厳しい政権運営を迫られ、短命に終わった。

自民党と公明党の連立政権が十分な過半数を確保し、安定した政権運営ができる状況は終わった。政策ごとに多数派を形成することが必要になったのである。しかし、それは安定政権とはほど遠い。

国民民主党は、補正予算案に賛成するなど、与党的な対応をしてきた。しかし、世論調査でも、連立政権入りを促す意見は3分の1にすぎない。この政党が政権入りするには、労働組合の連合との関係が問題となる。立憲民主党とともに、国民民主党の支持基盤は連合である。連合との関係をどうしていくかが、国民民主党の課題であるが、選挙のことを考えれば手を切るのは難しい。

また、公明党と違って、維新は閣僚を出していない。それだけに、連立から離脱するときのハードルは高くない。維新が最優先課題として求めている議員定数の削減は、今国会では成立しなかった。削減法案は、来年になっても容易には成立しないであろう。

政治家と官僚の関係にも変化が

多党化もまた今の現象である。その点との絡みでも、選挙制度を小選挙区制から中選挙区制に変更すべきだという意見も出てきている。多数の政党が候補者を立てる場合、小選挙区制では死票が多くなり、民意が正確に反映できないという問題がさらに重くなる。

私は、中選挙区制に変更すべきだという意見である。1選挙区3〜5人が定数となる。そうなれば、少数政党でも当選する可能性が高まる。

政治家と官僚の関係にも変化が見られる。自公政権のときに比べて、官僚の発言力が低下している。私が国会議員であった時代を振りかえると、政策は政治家と官僚が共同して策定していた。政治家は、有権者の要望を反映させる政策を推進しようとするが、官僚は、その政策の問題点を的確に指摘する。その結果、マイナスの副作用を生まないような政策ができていく。

幹部政治家も、その点はよく理解し、党内をまとめた。私は、参議院自民党の政審会長を務めたが、そのような事例は枚挙に暇がなかった。

ところが、今は、自民党と維新のみならず、その他の政党の意見とも調整せねばならず、それは政治主導となる。そのため、官僚の良識が効きにくくなっている。

日本の政治は、大きな転換点にさしかかっている。

