静岡大エリート教授の「教え子不倫」…裁判で明らかになった「女子学生の呆れた言い訳」と、妻と娘が涙した「裏切りのツーショット写真」

「教え子にセクハラで訴えられそうだ」――。夫の告白に動転しながらも、被害者に面会し、頭を下げた妻。だが、すべては狡猾に仕組まれた真っ赤なウソ。被害を訴えた女子学生は、夫の不倫相手だった。

前代未聞の偽装セクハラ不倫劇を演じたのは、多数の論文を執筆する静岡大学のX教授と、その教え子である女子学生A。X教授の妻YさんがAを訴えた損害賠償請求事件の記録や大学関係者への取材などをもとに「おぞましき裏切りの全貌」を再現する。

過去にはアカハラで懲戒処分

X教授の妻YさんがAを相手取り、損害賠償を求めて提訴した裁判記録や静岡大の関係者への取材によると、X教授とAの不倫関係は大学を巻き込んだ騒動に発展した。静岡大学の関係者が明かす。

「X教授とAの関係を問題視する匿名の文書が学長宛てに届き、一部の教員から『X教授をやめさせるべきではないか』との声が出ました。彼らの主張は『過去にもアカデミックハラスメントで懲戒処分を受けている。こんな人物が教授職でいいのか』という内容でした」

結局、Aは進学した静岡大学大学院を中退し、広島大学の学術職員として就職した。すると、今度は、同大学の学長宛てに怪文書が届いた。

怪文書には「Aが静岡大学を退学した理由はX教授との不貞関係が発覚したため」「X教授がAの就職に関与している」「X教授は交際の条件として学費負担や研究者への登用を約束していた」と記されていたという。

現代ビジネスはこれらの内容について、広島大学を取材。次のように回答した。

――学長宛てに「静岡大学のX教授がAさんの就職に関与している」などと記した文書が届いた事実はあるか。

「当方ではそのような文書が届いた事実は把握しておりません」

――X教授がAさんの就職に関与した事実はあるか。

「当方ではそのような事実を把握しておりません」

X教授はAに利用されているのではないか

Yさんの親族が重い口を開ける。

「X教授はAに利用されているのではないか。Yは裏切られたにもかかわらず、X教授のことを心配していました。一方で、Aからは謝罪も何もない。思い悩んだ結果、Yはノイローゼになり、体重が激減するなど体調を崩してしまった」

YさんはAを相手取り、損害賠償を求めて提訴したが、Aは「不貞関係は解消した」「不貞関係はX教授からの積極的な誘いによるもので、断る状況になかった」との主張を崩さなかった。

だが、追い込まれたYさんが調査会社に調査を依頼したところ、2人の関係は続いており、X教授が広島にあるAの自宅を訪れていることが判明した。

取材に対し、X教授が話したこと

2025年11月21日、静岡地裁はAに対し、275万円の支払いを命じた。

取材に対し、今も静岡大で教鞭を執っているX教授はこう話した。

「訴訟については把握していないので何もお答えできません」

X教授はいまもYさんとの対話を拒否し、離婚を求めているが、それでもYさんはX教授が家族のもとに戻ることを願い続けているという。Yさんの親族は声を詰まらせてこう話す。

「この件で最も深い傷を負ったのは、何も知らないまま父を失った娘です。X教授は家を出て以来、娘に会おうともしません。

2024年9月、X教授のLINEアイコンが変わったそうです。そこにはAと思われる女性が写り込んだツーショット写真があった。それを見た娘は『こんなに笑ってるんだね、パパ……。私のパパなのに』と涙を流したそうです」

教え子との不倫に溺れ、家族を捨てたX教授は、愛娘の涙をどう受け止めるのだろうか。

