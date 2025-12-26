【日テレ・国分太一問題】「迅速であれば、それでいい」の恐るべき禍根…！ガバナンスの専門家が指摘

専門家はどう見たか

国分太一氏のコンプライアンス違反をめぐる日本テレビの対応は、「迅速さ」を最優先するあまり、手続きの公正さや説明責任を後景に追いやったのではないか、という疑問を残した。

前編『国分太一ハラスメント対応で「日テレ」が忘れていること―スピードを優先した経営陣は何を置き去りにしたのか？』で見てきたように、とりわけ、日テレのガバナンス評価委員会（以下、評価委員会）の「意見書」は、会社対応を検証対象としているものの、経営責任の所在を厳しく問うところまでは踏み込まず、結果として経営陣の注意義務・監督責任が見えにくくなっている。

同様の事案が起きた際に「迅速であれば公正でなくてもよい」という誤った前例を残しかねないからだ。

第三者委員会や日テレの評価委員会のような外部委員会は、本来どうあるべきなのか。

企業不祥事対応とコーポレートガバナンスの専門家である青山学院大学名誉教授・八田進二氏に、意見書の問題点を聞いた。

にじみ出る「日テレへの忖度」

――まず、日テレの評価委員会が出した意見書をどう読みましたか。

ここまで会社の対応を絶賛する外部委員会の文章はこれまでに見たことがない、というのが正直な印象です。

文中に「非常に適切であったと評価できる」「事実認定は適切であると評価できる」といった言葉がこれでもかというほど出てきて、肯定表現が全編を覆っている。読み手から見てあまりに過剰。文面からにじみ出ているのは、評価委員会が会社側のストーリーを暗黙のうちに忖度し、その正当性を補強するような書きぶりです。会社の意図したとおりに書かれているように感じました。

そもそも外部委員会は第三者性が重視されますが、第三者性とは形式的な独立性だけでなく公正な判断を下すという精神的独立性が担保されなければなりません。しかし、その点で疑問を感じています。

――意見書は「今回の対応は事案に即した適切なものであったと評価されてしかるべき」と高く評価しています。

意見書には、国分氏に対して「慎重に聴取したことが認められる」と記述されています。だが、示された事実関係は不意打ち的、一方的な事情聴取で成り立っている。にもかかわらず、意見書の「第二部」には「かりそめにも、一方当事者からの情報を基に、事実確認を怠ったまま、決めつけ等により、他方当事者への指導・叱責等を行うようなことがあってはならない」と指摘している。それなのに、この高評価を下す自己矛盾は、いったいどういうことでしょう。

委員の各氏は、高名な弁護士や学者で、肩書きは立派でもハラスメント事案への理解が欠けているのではないか。委員には、メディア業界やタレントと放送局の力関係について知識の豊富な専門家がいないという印象を受けました。

迅速に処分が実行された

――一方で、日テレの対応の速さを評価する声もあります。

意見書では、「迅速性」と「透明性」が必要だと書かれています。しかし、国分氏が「答え合わせをしたい」と訴えるように、当事者間ですらコンプライアンス違反の内容の認定に詰めを欠いており、会社側の対応は公平性と透明性を欠いているように思われます。

それなのに、迅速性は重視され、驚くべきスピードで処分が実行されていく。意見書の内容を読めば、問題の把握から国分氏の番組降板の通知、発表まではたったの3週間で行われたことが分かります。早く火を消さなければ、という思いが強く、国分氏を降板させるという結論が先にあったように読めてしまう。

本来ならば、評価委員会はコンプライアンス違反の内容や経緯などまで踏み込んで評価を出すべきでしょうが、実際には、そこをほとんど検証していない。それなのに、会社側の対応に太鼓判を押してしまっている。国分氏側からすれば信じがたい評価です。

意見書の影響からか、一時はSNSなどに「よくやった」「被害者を守るためにはこれしかなかった」というような肯定的な空気が広がった。しかし、意見書では加害者とされる側の人権や名誉回復の道筋は完全にわきに置かれている。

評価委員会の意見書は公開文書として世に出た以上、歴史的な証拠として残ります。この意見書は、反面教師にはなっても未来の社会に「迅速であればよい」という誤った成功体験を残した危険性を強く懸念します。

「謝罪・反省・名誉回復」の機会は必要

――ではどのようにしたらよかったのでしょうか。

国民的なスターのハラスメントという重大事案であり、その後のメディアスクラムも大いに想定されるところであった。報道などによれば、国分氏は「今日は新任プロデューサーを紹介する」と言われて呼び出され、そこで突然、名刺も出さない弁護士と対面させられたということです。不意打ち的な聴取に加え、録音も禁じられた。

本来なら国分氏には「あなたの生活に関わる重要な話をします。テーマはこれこれです。必要であれば、あなたの側にも弁護士を付けてください」というような慎重な対応があってしかるべきだったのではないか。

ましてや、相手は30年も番組に貢献してきたパートナーであり、功労者に対してまるでだまし討ちに近い形で聴取し、処分を決めるというのも会社側の傲慢のようにも映る。ただし、そうした国分氏の地位や会社との関係以上に、日テレの対応に、今後誰もに影響しうる人権上の問題があるという印象を拭えません。

国分氏の芸能活動は実質的にすべて失われ、みずからの行為の一部を認め、被害者には謝罪を申し出ているものの、会社はそれを受け付けていません。

一般に法治国家では、刑法上の罪に問われた加害者であっても、刑期を終えれば社会復帰の道が制度的に用意されています。ところが、刑法犯などには当たらない今回のケースでは、国分氏は何が問題だったのかという事実すら十分に知らされず、謝罪や名誉回復の機会も事実上奪われています。

家族も家に戻れないような状況に追い込まれ、経済的負担を負っているとも聞きます。社会がコンプライアンス違反の重さを判断するために最低限必要な情報は、一定程度明らかにしなければ、処分された側は名誉回復の機会が得られません。

何もわからない説明でいいのか？

――とはいえ、被害者のプライバシーも守らなければなりません。日テレは「被害者保護」を理由に詳細な説明を避けていますが、その対応の趣旨は批判されるべきではありません。説明責任とプライバシーの関係をどう見たらよろしいのでしょうか。

もちろんプライバシー保護は極めて大切です。そこで大事なのはその人が特定される言動を公表しないことであり、事案の骨格となる事実関係まで関係者に一切説明しなくてよい、ということにはならないのではないでしょうか。今回のケースは、セクハラなのかパワハラなのかも曖昧なままコンプライアンス違反とされる事案の具体像も分からず、国分氏も社会もどこに問題があり、どう改善すべきかも見えてきません。

そこにはメディアの役割は大きいと考えます。

メディアは、プライバシーに配慮しつつ、日テレ経営陣と評価委員会の「意見書」の一連の対応をよく検証して、世に問うべきです。とくに意見書については、立派なガバナンスの実践例として称賛する向きもあり、私は今後、同じような人権侵害が繰り返されるのではないかと強い憂慮を感じています。

八田進二

大原大学院大学教授、青山学院大学名誉教授。

博士〔プロフェッショナル会計学〕(青山学院大学)

慶應義塾大学経済学部卒業、早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了、慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学。金融庁企業会計審議会委員(内部統制部会長、監査部会長)等を歴任。

著書に『第三者委員会の欺瞞』『憂国の会計・監査・ガバナンス』『組織ガバナンスのインテリジェンス』『『開示不正―その実態と防止策―』『不正-最前線』他多数。

このほか、『日テレが“国分太一切り”を異常に急いだ本当の理由…「フジの二の舞になるものか」経営陣の一部始終明らかに』でも国分太一の問題を示しているので、ぜひお読みください。

【もっと読む】日テレが”国分太一切り”を異常に急いだ本当の理由…「フジの二の舞になるものか」経営陣の一部始終明らかに