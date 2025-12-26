築地場外市場の高級店ですら「国産より美味しい」と絶賛…日本人が国産と錯覚し続けている”ノルウェー産サバ”によるシェア拡大の実態

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第22回

『日本人が食べているサバの半分以上は“ノルウェー産”…国産とノルウェー産を瞬時に判別できるコツ』より続く。

チェーン店でも愛されるノルウェー産サバ

定食屋チェーンの『大戸屋ごはん処』でも、人気の「さばの炭火焼き」定食や、「さばの味噌煮」定食の原料は、大西洋で獲れたノルウェー産が主体という。大戸屋マーケティング部担当者によると、「かなり以前からノルウェー産を原料に使用している」と言い、その要因は「大型魚が多く脂が乗っていて鮮度が良く、品質が均一」といった点を挙げる。

このほか、関東と関西を中心に500店舗以上を展開する持ち帰り弁当チェーンの『オリジン弁当』で販売する「炭火焼きさば」は、20年近く前からノルウェー産が主体。「一時、国産を使うこともあったが、脂の乗りの良いノルウェー産は、お客さまから『おいしい』」といった声をいただいている」（運営会社のオリジン東秀）と話す。

さらに、全国展開する定食レストラン『やよい軒』でも、「サバの塩焼定食」などについて「脂の乗りや食味が良いノルウェー産が原料」と運営会社のプレナスの広報担当者は言う。同社が運営する『HottoMotto（ほっともっと）』でも、総菜のサバの塩焼きは「ずいぶん前からほとんどがノルウェー産」（広報）だという。脂の乗りが良くない小型魚が多い国産に比べ、ノルウェー産のサバがもはや日本人のサバ需要を支えていることがわかる。

高級店もノルウェー産サバを重宝

魚のプロたちが足しげく通う東京・築地場外市場でも、国産サバの影は薄れているようだ。和食店員は「水揚げが不安定なうえ、サバの大きさや脂の乗りも時期などによって違うため、安定した仕入れができるノルウェー産に頼らざるを得ない」と話す。

かつて東京・中央区にあった築地市場が、豊洲へ移転してからも、寿司店や鮮魚店が軒を連ね、観光客とともに賑わいを維持している築地場外市場でも、和食店などから「サバの塩焼きは、ノルウェー産に限る」という声が多い。

少々意外だが、日本自慢の郷土料理などにもノルウェーサバは浸透している。築地場外市場で営業する『つきぢ 尾粂』は、こだわりの干物や漬け魚を販売する高級店。サバの開き干しこそ千葉県の銚子産を使っているものの、「西京漬け」はノルウェー産。店の関係者によると、「開き干しは国産でおいしく作れるが、西京漬けにする場合、脂の乗りが良いノルウェー産を使ったほうがおいしく好評」だという。

そして今や、三陸産の締めサバや、福井県などの名産品「へしこ」に使われるサバも、国産ではなくノルウェー産にとって代わられようとしている。福井県の郷土料理「へしこ」はサバの内臓を取って塩や糠に漬けた珍味のような保存食。土産物としても人気があり、「かつては若狭湾で獲れたサバを使っていたが、漁獲量が減って原料が確保できなくなったため、今は大半の加工業者がノルウェー産のサバを使っている」と地元水産会社。

このほか、「昆布締め」などにして人気の「締めサバ」にも、各地でノルウェーサバを使った商品がたくさん作られて流通しており、国産サバの地位は非常に危うい状況となっている。

日本人の錯覚

国産サバが食べられなくなっている理由に、ノルウェー産サバの浸透が挙げられるのは間違いないが、日本でそうした実感はあまりない。ノルウェー大使館水産部が2022年末に実施した1000人規模の調査によると、サバの産地としての認知度は日本が7割ほど。それに対し、ノルウェーは約3割と低い。

つまり、国産よりノルウェー産のサバを食べまくっているのに、そうした認識は低く、「国産かな」といった程度にとらえられている可能性が高い。

『「漁港」も「魚市場」もないノルウェーで獲れたサバが国産のサバより圧倒的に好評なワケ』へ続く。

【つづきを読む】「漁港」も「魚市場」もないノルウェーで獲れたサバが国産のサバより圧倒的に好評なワケ