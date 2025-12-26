流行りのリカバリーウェアの不都合な真実…現役医師「信頼できるエビデンスはない」

上下セットで1〜3万円台の商品も珍しくない「リカバリーウェア」。人気メーカー各社の販売枚数の合計はすでに300万枚を超え、新規参入も相次いでいる。日本能率協会総合研究所によれば、2024年に189億円だった市場規模は、2030年には1700億円まで拡大するという。

繊維に特殊な素材が練り込まれたリカバリーウェアは、肌から放出される遠赤外線を効率的に輻射。血行を促し、疲労やコリの緩和が期待できると謳われている。着用するだけで体をケアできる手軽さが、忙しい現代人のニーズに刺さっている。

巷では効果を実感する声が上がる一方、効果をまったく感じられなかった購入者が一定数存在するのもまた事実だ。メーカーが謳う効果のエビデンスを疑い、「怪しい商品」と一蹴する消費者すらいる。

現在、多くのリカバリーウェアが一般医療機器の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届出を行った上で販売されているが、管轄省庁の厚生労働省の担当者は「家庭用遠赤外線血行促進用衣として届出のあるリカバリーウェアについて、行政が効果を保証しているわけではない」と話す。

では、医師はリカバリーウェアに対してどのような見解を持っているのか。

エビデンスは「非常に弱い」

YouTubeやXでエビデンスに基づいた医療情報を発信している整形外科医の歌島大輔氏（Xアカウント：@pedro0507）は、「リカバリーウェアが謳う効果に信頼できるエビデンスがあるとは思えません」と首をかしげる。

「そもそも私たち医師が『エビデンスがある』という言葉を使うとき、厳密な審査を経て発表された査読付き論文の内容を引き合いに出すのが普通です。

しかし、リカバリーウェアの有意な効果を示すこうした論文はいまだに発表されていない。現時点で強いエビデンスがあるとは到底言えないと思います」（以下、「」内は歌島氏）

巧みなマーケティングに注意

リカバリーウェアの大半は、一般医療機器の家庭用遠赤外線血行促進用衣の届出を行っており、各社の商品ホームページにも必ずといっていいほど明記されている。なかには「医療機器＝効果が認められている」とイメージしてしまう消費者もいるだろう。

「これは、リスクが低い製品として『疲労やコリの改善』などの表示を認める厚生労働省の枠組みに過ぎません。家庭用遠赤外線血行促進用衣の届出をする際も、信頼性の高い研究によって得られたエビデンスは要求されません」

ただ、なかには専門家と共同で実施した研究成果をホームページ等で発表しているメーカーも存在しており、そこにはリカバリーウェアの効果を示す内容が記されている。消費者としては商品の価値を判断する材料の一つになりそうなものだが……。

「マーケティングの一種と考えるべきです。こうした研究を実施して『効果がありませんでした』と発表する企業はまずいません。穿った見方をすれば、実際は試験を何度も実施し、自分たちの都合の良いデータが取れた試験の結果だけを公表している可能性もゼロではないのです」

とはいえ、エビデンスが乏しいにもかかわらず、巷ではリカバリーウェアの効果を実感している人も存在している。この現象はどう捉えたらいいのか。

強力なプラセボ効果のおかげ？

「多くはプラセボ効果でしょう。これは、薬理作用のない物質、つまり偽薬であっても、本物の薬だと信じて服用することで実際に身体に変化が現れる現象です。新薬の治験では、被験者と試験実施者の双方が新薬かプラセボか知らされない『二重盲検』と呼ばれる比較試験が必ず実施されます。それだけプラセボ効果は強力なのです。

例えば、過敏性腸症候群の臨床試験におけるプラセボ効果の大きさを分析した研究では、偽薬の服用で全体的に症状が改善した被験者が27％も確認されていて、腹痛の症状だけに絞ると34％の被験者が改善を実感しています（※1）。

さらに、価格がプラセボ効果にどのような影響を示すのかを調査した研究も実施されています。『値段が高い』と伝えられた偽薬に効果を感じた被験者は85%で、『値段が低い』と伝えられた偽薬に効果を感じた参加者は61％でした（※2）。『高いものは効くはず』という期待感がプラセボ効果をさらに強化することがわかっています」

実際、人気のリカバリーウェアは上下セットで1〜3万円台と、一般的なパジャマの価格に比べて高い。プラセボ効果をブーストさせている可能性は否めないだろう。

ただ、歌島氏は「リカバリーウェアを否定しているわけではない」と言う。

「実は、私もリカバリーウェアを購入して試してみたことがあります。しかし、医師という仕事柄、プラセボ効果が働きづらいのか、効果を一切感じられませんでした。いまは着心地の良い別のメーカーのパジャマを着て寝ています。

結局、自分にとって心地の良い商品を選ぶのが一番です。リカバリーウェアは、厚労省が認めているようにリスクが著しく低い商品であることは間違いありません。なにかしらの効果を実感していて気に入っているのであれば使い続けてもいいと思います」

今後、リカバリーウェアの効果を示す信頼性の高いエビデンスは得られるのか。業界の動きに注目だ。

