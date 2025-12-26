冷戦下のドレスデンで「KGB諜報員」としてプーチンが体験した「青天の霹靂」の出来事

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈幼い頃はネズミを追い回し、不良だった…ロシアの「皇帝」プーチンの人生を変えた「２つの出合い」〉に引き続き、プーチンがドレスデンでKGBの諜報員として過ごした際の様子について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

ドレスデンのロシア人

エルベ川のほとりに広がるドイツ東部の古都ドレスデン。第2次大戦中、英米両軍の大規模爆撃で廃虚と化した街並みは、市民の手で見事に復興を果たし、再建された壮麗な建物が立ち並ぶ。

KGB入りから10年を経た85年、プーチンはこの街に赴任した。米ソ両陣営が対峙する冷戦下、まだ東ドイツだった時代である。KGBドレスデン支部の上級工作責任者として働くためだった。

当時、東ドイツは本家のソ連以上に共産主義にどっぷり浸かっていた。指導者エーリッヒ・ホーネッカーの下、秘密警察シュタージの密告網が社会の隅々に張り巡らされ、全体主義の統制が行き渡っていた。

プーチンはそこで政治諜報に従事した。東ドイツの政治家や「主敵」と見なすアメリカ主体の軍事同盟、北大西洋条約機構（NATO）がターゲットだった。協力者を使って情報を収集・分析し、モスクワへ送った。

日常生活は恵まれていた。物不足で行列が常態化していたソ連と異なり、品ぞろえは豊富だった。ビールもおいしかった。痩身のプーチンはたちまち太り、10kg以上も体重が増えたという。

手料理のおかげだったのかもしれない。プーチンは東ドイツに来る2年前に結婚していた。妻の名はリュドミラ。KGBに入り、レニングラードで勤務していた時に知り合った美しい女性だ。彼女は2人目の子を身ごもっていた。

プーチンの自宅はKGBオフィスから程近い国営アパートの中にあった。職場の同僚たちも家族と一緒に入居していた。お昼時にはみんなアパートに戻り、それぞれの家で食事を取っていた。

プーチン一家は週末、貸し与えられていた車を運転し、よくドライブに出かけた。ソ連と同様、東ドイツで車を持つことは大変だった。KGBの威光が役立ったであろうことは想像に難くない。

エルベの河畔やザクセンの景勝地。ドレスデン郊外には美しい場所がたくさんある。車で風を切り、豊かな自然を楽しみ、おいしい食事に舌鼓を打つ。質素ながらも、人生を彩る幸せな時期だった。

「壁」の崩壊

しかし、そんな暮らしに終止符を打つ大事件が1989年11月に起こる。「ベルリンの壁」が崩壊したのだ。国境が開放されたことで、自由を求める東ドイツの人々が大量に西ドイツへ流れ込んだ。

民主化のうねりはドレスデンにも押し寄せる。翌12月、5000人のデモ隊がシュタージの本部を取り囲み、乱入した。興奮した一部のデモ隊は、KGB支部の入った近くの建物も包囲し始めた。

プーチンには青天の霹靂だったようだ。ミハイル・ゴルバチョフが85年に共産党書記長となり、既にペレストロイカ（改革）が始まっていたソ連と異なり、東ドイツの共産体制は盤石に見えたからだ。

プーチンはオフィスの外に出て群衆と向き合った。KGBはソ連の組織であり、支部はソ連領だと警告した。東ドイツ駐留のソ連軍に助けを求めたが「モスクワから出動命令はない」と官僚的に断られた。

脅威が刻々と迫っているのに、誰も助けに来てくれない。オフィスには多くの機密文書が保管されていた。プーチンと同僚は協力者や諜報網を記載した文書の焼却に乗り出し、昼夜を問わず続行した。

後年、プーチンがシュタージのIDカードを持っていたことが報道された。KGBとシュタージは一蓮托生だったのだ。年が明けて90年に入ると、プーチン一家は追われるようにドレスデンを去った。

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

【つづきを読む】「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか