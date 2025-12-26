¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤¿Å¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¸½Ìò¡ÄÀïºÒ¤òÌÈ¤ì¤¿¾¾¹¾¾ë²¼¤À¤«¤é»Ä¤Ã¤¿Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ÷·Ê
¢£¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ç¤¹¤´¤·¤¿9¥«·î
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÌò2¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¤Î¤Á¤Î¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬¡¢¾¾¹¾¡ÊÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡Ë¤Ç¤¹¤´¤·¤¿´ü´Ö¤Ï°Õ³°¤ÈÃ»¤¤¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬¾¾¹¾¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë8·î31Æü¡£¤½¤Î¸å¡¢¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î½»¤à¼Ú²È¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍâÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë2·î¾å½Ü¤´¤í¤È¤µ¤ì¤ë¡£6·î22Æü¤Ë¾¾¹¾¾ëËÌÂ¦¤ÎÆâËÙ¡ÊËÌËÙ¡Ë¤ËÌÌ¤·¤¿Éð²È²°Éß¡Ê¸½¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡Ë¤Ë2¿Í¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ËÅ¾Ç¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢11·î15Æü¤ËÅ¾µï¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¥¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£23Ç¯¤Î½©¤´¤í¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤ÇÌó1Ç¯¤¢¤ë¤¬¡¢»Ë¼Â¤Î¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é9¥«·î¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Ê¸å¡¢¾¾¹¾¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¤¸¤Ä¤ÎÉãÊì¤äÍÜÉãÊì¤¬ÉâÄÀ¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¾¹¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿¤Î¤â²øÃÌ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¤Î¤â¾¾¹¾¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤âÆüËÜ¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï4·î4Æü¤À¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¿¦¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¾¾¹¾¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤Î³èÆ°¤Î´ðÁÃ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¾¾¹¾¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢2¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ï¾¾¹¾¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¾¾¹¾°ÆÆâ¤ò°Ê²¼¤Ëµ¤·¤¿¤¤¡£¾¾¹¾¤Ï¸©Ä£½êºßÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¶õ½±¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÁø¤ï¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ÎÂÀ×¤ò¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£Åö»þ¤Î¾¾¹¾¾ëÅ·¼é¤ÏÅÝ²õÀ£Á°¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾ë»³¡ÊµµÅÄ»³¡Ë¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¾¾¹¾¾ëÅ·¼é¤¬ÑÛ¤È¤·¤ÆÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¾¹¾¾ë¤Ï·ÄÄ¹5Ç¯¡Ê1600¡Ë¤Î´Ø¥ö¸¶¹çÀï¸å¡¢½Ð±À¡ÊÅçº¬¸©ÅìÉô¡Ë¤È±£´ô¡ÊÅçº¬¸©±£´ô·´¤ÎÅç¡¹¡Ë¤Î24ËüÀÐ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿³°ÍÍÂçÌ¾¤ÎËÙÈøµÈÀ²¤¬¡¢·ÄÄ¹12Ç¯¡Ê1607¡Ë¤´¤í¤«¤éÃÛ¤¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±15Ç¯¡Ê1610¡Ë¤Ë¤ÏÅ·¼é¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ·¼é¤¬¤¤¤Þ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ´Ý¤ÎËÌÅì¤Ë·ú¤Ä4½Å5³¬ÃÏ²¼1³¬¤Î¤³¤ÎÅ·¼é¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ë12¤ÎÅ·¼é¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢1³¬¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬É±Ï©¾ë¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡¢¹â¤µ¤ÏÉ±Ï©¾ë¡¢¾¾ËÜ¾ë¤Ë¼¡¤°3ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤é¤ìÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿À®27Ç¯¡Ê2017¡Ë7·î¤Ë¤Ï¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤·¤¿Åö»þ¡¢¤³¤ÎÅ·¼é¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ËÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£6Ç¯¡Ê1773¡Ë°Ê¹ß¡¢¾¾¹¾¾ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î·úÊª¤òÊ§¤¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±8Ç¯¡Ê1875¡Ë¤ËÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·úÊª¤¬²òÂÎ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ì±´Ö¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å·¼é¤Þ¤Ç180±ß¡Ê¤¤¤Þ¤Î100Ëü¡Á120Ëü±ßÄøÅÙ¤«¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸µÈÍ»Î¤ÎÍ»Ö¤¬¸½¤ì¡¢Å·¼é¤À¤±¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Çã¤¤Ìá¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¹Ó¤ì¤ë¤Ë¤Þ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾¹¾¾ëÔ®¤ÏÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ï¡¼¥ó¤¬¾¾¹¾¤ËÃå¤¤¤¿Ç¯¤ËµìÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿²È¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¡¢¸ø±à²½¤Î·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ë±«¤ÎÈï³²¤Ê¤É¤ÇÅ·¼é¤Ï¤µ¤é¤Ë¹ÓÇÑ¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÌÀ¼£27Ç¯¡Ê1894¡Ë¤Ë½¤Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Â»²õÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡£½¤ÍýÄ¾Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÅ·¼é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÉ¤â²°º¬¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë·ê¤¬³«¤¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤âÊø¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤À¡£
¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿Å·¼é¤ò¥»¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¶Ä¤®¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡×
Á´¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ë¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎËÙ¤¬Ëä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢°ìÉô¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢³°ËÙ¤ò´Þ¤á¤Æ¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¾¾¹¾¾ë¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¾ë¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ëµµÅÄ»³¤ò°Ï¤àÆâËÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ë²¼Ä®¤ò°Ï¤à³°ËÙ¤â°ìÉô¤·¤«Ëä¤á¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÆâËÙ¤Î¼þ°Ï¤ò°ì¼þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µµÅÄ»³¤ÎÀ¾Â¦¤òÊâ¤¯¤È¡¢¾ë¤ÎÎ¢Ìç¡ÊÙî¼êÌç¡Ë¤ÎÀ×¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ð²Ù¶¶¤¬²Í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤ÆµµÅÄ»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾ë»³°ð²Ù¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¾¾Ê¿²È½éÂå¤ÎÄ¾À¯¤¬¡¢ÈÍ¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æã«¤Ã¤¿¿À¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÃÎ»ö¤ÎÌ¼¤Î¥ê¥è¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ð²Ù¶¶¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¹¤°ËÌÂ¦¤«¤éÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÙ¤¬±ä¤Ó¡¢¿·¶¶¤òÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿·¶¶¤Î¼êÁ°¤Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¾¾Ìî²È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢°ð³À²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤Ç¤¢¤ë°ð³À¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¡¢ÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤¬¡¢¼Ú¶â¤ò¤«¤«¤¨¤ÆË×Íî¤¹¤ë¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²°Éß¤Ç¤¢¤ë¡£ÉßÃÏ¤Ï171ÄÚ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÆâËÙ±è¤¤¤òÊâ¤¯¤È¡¢¾ë¤ÎËÌÂ¦¤«¤éÅì¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎËÙ¡ÊËÌËÙ¡Ë¤ËÌÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö±ö¸«Æì¼ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄÌ¤ê¤¬500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÂ³¤¯¡£¤³¤³¤ÏËÙÈøµÈÀ²¤¬¾ë¤òÃÛ¤¯ºÝ¡¢µµÅÄ»³¤ÈËÌÂ¦¤ÎÀÖ»³¤Î¤¢¤¤¤À¤ò·¡ºï¤·¤ÆÉßÀß¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢²ÈÃæ²°Éß¡ÊÂçÌ¾¤Ë»Å¤¨¤ë²È¿Ã¤È²ÈÂ²¤¬½»¤à²°Éß¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤¤¤Þ¤âÈÄÊ½¤¬Â³¤¡¢ËÙÂ¦¤Ë¤ÏÂ¤À®»þ¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¾¾¤ÎµðÌÚ¤¬»Þ¤ò¿â¤ì¤ë¡£¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ê1973¡Ë¤Ë¾¾¹¾»ÔÅÁÅýÈþ´ÑÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢Æ±62Ç¯¡Ê1987¡Ë¤Ë¤Ï·úÀß¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ»100Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ËÌÂ¦¤«¤éÊâ¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¾®Ï©¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¤¬¤¢¤ë¡£
1891¡ÊÌÀ¼£24Ç¯¡Ë6·î¤«¤é·§ËÜ¤Ë°Ü¤ë11·î¤Þ¤Ç¤Î5¥«·î¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬Êë¤é¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÉð²È²°Éß¤Ç¡¢»ø¤Î²°Éß¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥ó¤Î´õË¾¤ËÂÐ¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²È¼ç¤¬Å¾¶Ð¤·¤Æ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÏÄí¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÏÂÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢»°Êý¤ÎÄí¤òÄ¯¤á¤Æ¤¹¤´¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ë²¼¤ò¤á¤°¤ëÍ·Í÷Á¥¤ÏÉ¬¿Ü
¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¤ÎÅìÂ¦¤ËÉð²È²°Éß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸ÍÃæ´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¾åµéÉð²È¤Î²°Éß¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï±ö¸«¾®Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦Éð»Î¤¬½»¤ß¡¢°ÛÎã¤Î¾º¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤ò»¾¤¨¤ÆÄÌ¤ê¤¬±ö¸«Æì¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾ÈÍ¤Î²ÈÏ·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î±ö¸«²È¤³¤½¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥Á¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò±é¤¸¤ë±«À¶¿å¥¿¥¨¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Î¼Â²È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Á¥¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ËëËö´ü¤Ë¤Ï±ö¸«²È¤Î²°Éß¤Ï¡¢±ö¸«Æì¼ê¤òÅìÊý¤Ë¿Ê¤ß¡¢¾ë»³ÅìËÙÀî±è¤¤¤ËÆî¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Î¡¢¸½ºß¡¢Åçº¬¸©¸©Ì±²ñ´Û¤¬·ú¤ÄÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï²ÈÏ·²°Éß¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤ê¡¢ÉßÃÏ¤Ï2667ÄÚ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾ë»³ÅìËÙÀî¤ÎÆîÃ¼¡¢Âç¼êÁ°Ãó¼Ö¾ì¤Î¤È¤³¤í¤«¤éËÙÀî¤á¤°¤ê¤ÎÍ·Í÷Á¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¾¹¾¾ë¤ÏÆâËÙ¤«¤é³°ËÙ¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤â¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¾¹¾¤Î¾ë²¼Ä®¤òÁ¥¤Ç¤á¤°¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åß¤Ç¤âßÙßý¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤ËºÑ¤à¡£
¤³¤ÎÁ¥¤ÏºÇ½é¤ËÆâËÙ¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¡£Á°½Ò¤Î¿·¶¶¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤óÀ¾¤Ë¿Ê¤à¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¿·¶¶¤ÎÀè¤Î¤¹¤°º¸Â¦¤Î°ð³À²È¤ÎÀ×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£Â³¤¤¤Æ¡¢±ö¸«Æì¼ê¤ò¿å¾å¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢»°¤Î´Ý¡Ê¸½Åçº¬¸©Ä£¡Ë¤ÎÀ¾Â¦¤ÎËÙ¤òÆî²¼¤·¡¢ÆîÂ¦¤Îµþ¶¶Àî¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅìÂ¦¤ÎÊÆ»ÒÀî¤ËÆþ¤ë¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤¿Å¹
¤³¤ÎÊÆ»ÒÀî¤Î¾¯¤·ÅìÂ¦¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÉãÊì¤Ç¤¢¤ë¾®Àô²È¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î±«À¶¿å²È¡Ë¤Î¡¢Ë×Íî°ÊÁ°¤Î²°Éß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Û¤É¹Âç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï581ÄÚ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤Î3ÇÜ¤Î¹¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ»ÒÀî¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÙ¤â°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¾ë²¼Ä®¤ò¤á¤°¤ëËÙ¤¬¤³¤ì¤À¤±»Ä¤µ¤ì¡¢Á¥¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤á¤°¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë½ÐÈ¯ÅÀ¤ËÌá¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
Í·Í÷Á¥¤ÇÄÌ¤Ã¤¿µþ¶¶Àî¤Î¤¹¤°ËÌÂ¦¡¢Åçº¬¸©Ä£¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»À×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤Î¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤È»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë9·î¤«¤é1Ç¯Í¾¤ê¡¢¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢µþ¶¶Àî¤ÎÆîÂ¦¤Î¡¢¼µÆ»¸Ð¤ËÌÌ¤·¤¿ÅìÀ¾¤ËºÙÄ¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÄ®¿Í¤Îµï½»¶è¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¾¾¹¾Âç¶¶¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤°¼êÁ°¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ËÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¤¬ºÇ½é¤Î½É¤Ë¤·¤¿ÉÙÅÄÎ¹´Û¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¡Ë¤ÎÀ×¤Ç¡¢¸½ºß¤âÂç¶¶´Û¤È¤¤¤¦Î¹´Û¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤¿»³¸ý±¬Ê¼±Ò¾¦Å¹¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÊÁËÜ»þÀ¸±é¤¸¤ë»³¶¶ºÍÏ©¤¬±Ä¤à»³¶¶ÌôÊÞ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀÏÂ9Ç¯¡Ê1772¡Ë¤ÎÁÏ¶È¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤«¤ÉÇîÊª´Û¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î·úÊª¤âÌÀ¼£Ãæ´ü¤Ë·ú¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë
¾¾¹¾Âç¶¶¤Î1.5¥¥í¤Û¤ÉÀ¾¤Ë¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿²È¤æ¤«¤ê¤ÎÂçÍº»û¤¬¤¢¤ë¡£²øÃÌ¡Ø¿å°»¤òÇã¤¦½÷¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¶âÇû¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¥Ï¡¼¥ó¤¬¤³¤³¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë½»¿¦¤«¤é¤³¤Î²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÍº»û¤Î¾¯¤·À¾ËÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢²øÃÌ¡Ø¾¾É÷¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¶¸÷±¡¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤Ï¼ÂÉã¤Î±«À¶¿åÑ£¤¬¥È¥¤òÏ¢¤ì¤Æ¡Ö¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾¯¤·ËÌ¤Ë·î¾È»û¤¬¤¢¤ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¼ç¾¾Ê¿²È¤ÎÊîÄó»û¤Ç¡¢ÎòÂåÈÍ¼ç¤ÎÊè¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»û¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Êµµ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤¿ÀÐÈê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤ÎÂçµµ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¶Æâ¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀÐ¸Ñ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ö¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÂ¤ò±ä¤Ð¤»¤Ð¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¶À¤ÎÃÓ¤Ë¾®Á¬¤òºÜ¤»¤¿»æ¤Î¾®½®¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÎøÀê¤¤¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿È¬½Å³À¿À¼Ò¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÌÊâ¤ÈÍ·Í÷Á¥¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±Ç»¤¤³¹¤á¤°¤ê¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤Ë110Ç¯Á°¤Ë¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¾¹¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë