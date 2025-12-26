「古典」の読み方・向き合い方──戸谷洋志さんと読む『三大哲学書』#2【別冊NHK100分de名著】

「三大哲学書」を戸谷洋志さんが解説 #2

「真実」はどこにあるのか？ 「共同体」が成立する条件とは？ 私たちを覆う「不安」の正体とは──？



哲学史上「最難解」とされる三つの古典、カントの『純粋理性批判』、ヘーゲル『精神現象学』、ハイデガー『存在と時間』。



「三大哲学書」と呼ばれ、哲学史上「最難解」と評されるこの3冊を、その概要、執筆の時代背景、重要概念、思想の押さえるべきポイントを厳選して解説する『別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書』が発売となりました。





古典と対話する

著者である哲学者・戸谷洋志さんは、これらのポイントを押さえることで、哲学が私たちの生きる「今」に活かせることが見えてくるといいます。今回は本書より、哲学書の「古典」を読むときの心構えについての一節をご紹介します。（第2回／全5回）

古典を読むことは、しばしば、「味わう」という言い方がされます。文学作品ならば、そうした読み方が推奨されます。しかし、哲学書の場合、これとは少し違った読み方をする必要があります。「古典と格闘する」なんていう言い方をすることもありますが、これはこれで個人的にはしっくりきません。



私が推奨したいのは、「古典と対話する」という読み方です。つまり、古典の言葉を受け止め、しかし黙っているわけではなく、こちらからも何かを問いかけていく、そうした読み方です。相手は本ですから、返答が得られることはない、と思われるかも知れません。ところが、不思議なもので、本当に優れた古典は、まるでこちらの問いかけに対して応答してくれるかのように、話が進行していくものです。



ただ、この言い方は厳密には適切ではありません。これではまるで本があなたの問いかけを予期して、先回りしているかのようです。そうではなく、あなたが問いを持って読むことによって、初めて気づけるものがある、ということなのです。



同じようなことは旅行をしているときにも起こります。漫然と観光地をめぐっていると、「すごいなー」という感想だけで、その場を通過してしまうものです。しかし、「なぜこの地域の屋根はこういう形なのだろう」「町の至るところにあるこの妖精のモチーフは何だろう」という問いを持ってめぐっていると、その土地の文化や歴史に気づかされることがあるのです。それは、問いを持って眺めることによってしか、知りえないものです。そのとき観光地の景観は、私たちの疑問に対して何かしら応答してくれているのです。



せっかく難しい古典を読むのです。ただ漫然と通り過ぎてはもったいないですよね。ぜひ、あなた自身も問いを抱きながら、古典と対話してほしいと思います。私はそのファシリテーターとして読解をサポートします。



私たちは災厄の時代を生きています。しかしその苦境に対して、ただ受動的なだけの存在ではありません。哲学はきっと、どの時代においても、そうした希望を私たちに抱かせてくれるものだと思います。

本書「別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書 カント『純粋理性批判』 ヘーゲル『精神現象学』ハイデガー『存在と時間』」では、



第0講 なぜ今「三大哲学書」を読むのか

第1講 カント『純粋理性批判』──真実とは何か

第2講 ヘーゲル『精神現象学』──共同体とは何か

第3講 ハイデガー『存在と時間』──不安とはなにか



という4つの講義を通して、不朽の名著から、現代が直面する問題の本質を読み解いていきます。



著者

戸谷洋志（とや・ひろし）

哲学者、立命館大学大学院准教授。1988年、東京都生まれ。法政大学文学部哲学科卒業後、大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士（文学）。ドイツ現代思想研究に起点を置いて、社会におけるテクノロジーをめぐる倫理のあり方を探求する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会に開かれた対話の場を提案している。著書に『ハンス・ヨナスの哲学』（角川ソフィア文庫）、『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来たる子どもたちのための倫理学』（慶應義塾大学出版会）、『哲学のはじまり』（NHK出版）、『メタバースの哲学』（講談社）、『責任と物語』（春秋社）、『詭弁と論破 対立を生みだす仕組みを哲学する』（朝日新書）など。2015年「原子力をめぐる哲学 ドイツ現代思想を中心に」で第31回暁烏敏賞受賞。

