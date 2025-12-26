【独自】「汚染水を30年間飲まされてきた」PFAS汚染で東広島の3世代が健康被害の恐怖…米軍は認めているのに日米地位協定の壁に阻まれ「たらい回し」にされる住民の絶望

広島県東広島市の川上地域。米軍川上弾薬庫に隣接するこの地区で、住民たちが「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS（有機フッ素化合物）による健康被害を訴えている。しかし行政の対応は鈍く、住民たちは「いないもの」にされていると感じている。3世代にわたって汚染された井戸水を飲み続けてきた83歳の女性に話を聞いた。

ある日突然、「水を飲むな」

「知らないまま、30年以上この水を飲んできたんです」

Aさん（83歳・仮名）はそう語った。

2023年末、広島市が瀬野川の水質を調査したところ、上流の東広島市、米軍川上弾薬庫周辺から高濃度のPFASが検出された。河川からは国の暫定指針値（50ng/L）の約80倍にあたる4100ng/L、地下水からは指針値の300倍という数値も確認された。環境省が把握する限り、飲用水としては全国最悪レベルだ。

Aさんの自宅は、その汚染源の下流に位置していた。弾薬庫の裏門に近く、不発弾処理場やヘリパッドからの排水が流れ込む地域だった。

市からの説明は「井戸水を飲用しないように」というものだった。代替として水道への切り替えを求められたが、敷地内への引き込み工事は自己負担。50万円の貸付制度はあるが、配管の状況によっては数百万円かかる世帯もある。しかも貸付であって、補償ではない。急いで工事をするよう求められ、東広島市内の業者を使うよう指示されたが、費用の見通しも立たないまま進められた。

「今から飲まなくても、これまで体に蓄積されたものはどうなるのか。その説明は一切ありません」

住民説明会も開かれたが、内容は水道切り替えの手続きが中心だった。「これまで飲んできた水の安全性はどうなのか」「蓄積された影響をどう考えているのか」という住民の問いに、行政から明確な回答はなかったという。

3世代に刻まれた汚染

Aさんは娘のBさん（56歳・仮名）、孫のCさん（26歳・仮名）とともに、自費で血液検査を受けることを決めた。広島県内にはPFASの血中濃度を測定できる機器も専門家もいない。検査を受けられる医療機関を自力で探し、東京・立川の病院まで足を運んだ。

2025年秋に届いた結果は衝撃的だった。Aさんの血中PFAS濃度（7種合計）は1299.6ng/mL。Bさんは838.8ng/mL、Cさんでも170.2ng/mLだった。

⇒3人の実際の有機フッ素化合物PFAS分析報告書

米国の全米科学工学医学アカデミーは、血中PFAS濃度が20ng/mL以上の場合、脂質代謝異常や甲状腺機能、腎がんなどについて追加検査を勧めている。Aさんの数値はその基準の約65倍に達する。

Aさん宅の井戸水からは、PFOS・PFOA合計で1万ng/Lが検出された。指針値の200倍である。

「近隣の有志が自費で調べたところ、血中濃度が4桁になっている人がこの地域には数人います。でも誰も関心を持ってくれない」

今年1月、岡山県吉備中央町では全国初となる公費での血液検査結果が公表され、709人の7種PFAS合計の平均値は151.5ng/mLだった。それと比べても、Aさん一家の数値は桁違いに高い。

Bさんは言う。

「岡山では町が血液検査をしてくれた。大阪でも市民団体が1000人規模の検査をしている。なぜ東広島ではできないのか」

米軍は当初「使っていない」と回答

2024年2月と6月、広島県と東広島市は連名で防衛省に要望書を提出し、川上弾薬庫内での泡消火薬剤の使用状況を明らかにするよう求めた。

当初の米軍の回答は「広島県内に所在する在日米陸軍基地の施設では、泡消火薬剤を如何なる消火活動及び訓練においても使用したことがない」というものだった。

ところが同年9月、米軍は説明を訂正した。1991年から2009年までの18年間、川上弾薬庫北東部のヘリパッド周辺で、PFOSを含む旧式の泡消火薬剤を使用した消防車の点検・訓練を行っていたという。薬剤の原液約2000リットルと、消防車の洗浄により発生したPFOS含有水約830リットルは、2020年に焼却処分したとされる。

使用場所も時期も公式に認められた。にもかかわらず、Aさんが市の担当者から聞いたのは「発生源は特定しない方針」という言葉だった。

「回答書にヘリパッド周辺と書いてあるのに、『特定しない』っておかしいでしょう」

⇒広島県が出した有機フッ素化合物に係る米軍からの回答書

「市は原因者ではないので」

筆者が東広島市生活衛生課に問い合わせたところ、市が実施しているのは河川・地下水の水質調査であり、目的は汚染範囲の特定だという。血中濃度の測定については「市が原因者ではないので、市が費用を負担することはできない」。土壌調査についても「調査の技術や知見は国が集めている最中であり、市としては国の発表に従う方針」との回答だった。

家庭菜園で作った野菜を食べないようにという指導もあったが、土壌調査は行われていない。高齢者の多いこの地域では、家庭菜園は生活の足しでもある。「食べるなと言うなら、土を調べてほしい」という声にも、担当部署が違うという理由で対応は進んでいない。

吉備中央町との対応の違いについては「他地域の対応は把握しているが、当市では実施していない」との回答だった。

Aさんは中国四国防衛局にも直接連絡した。しかし「個人からの要望には対応できない。市を通してほしい」と言われた。

「市に言えば『原因者ではない』、国に言えば『市を通せ』。私たちは誰に何を言えばいいんですか」

ドイツでは米軍基地由来のPFAS汚染について米軍が浄化費用の75%を負担する。だが日本では日米地位協定により、普天間飛行場の汚染対策費約6億円を日本政府が肩代わりしている。

「データだけでも残しておきたい」

川上地域で井戸水を飲用していた対象世帯は約20世帯、住民は50人程度とされる。その多くが高齢者だ。声を上げられる人は限られている。

「人数が少ないから調査できない、統計的に意味がないと言われます。でも人間は人間でしょう。少なければ関係ないんですか」

Aさんは被爆者でもある。戦後の混乱の中で、何の補償も受けられなかった記憶が重なる。

「焼け野原になって、何の補償もなかった。今回もそれと同じことかなって、笑い話みたいに子どもと話すんですけどね」

明日明後日に解決する問題ではないことは、Aさん自身がよく分かっている。それでも声を上げ続ける理由がある。

「せめてデータだけは残しておきたい。私がいなくなった後でも、子どもや孫の世代が何か訴えるときの材料になるように。それが今の私にできることなんです」

置き去りにされる不安

取材を終えて、強く感じたことがある。

この問題は東広島市だけの話ではない。全国の米軍基地周辺で同様の汚染が報告されており、一番報道される機会の多い沖縄のほか、東京・多摩地域でも住民の不安が広がっている。だが基地内への立ち入り調査は日米地位協定の壁に阻まれ、汚染源の特定すら進んでいない。被害を訴える住民は、どこでも同じ壁にぶつかっている。川上地域の問題は、その縮図だ。

PFASの健康影響については、専門家の間でも見解が分かれる。「データが不十分で因果関係は証明できない」というのが、現時点での多くの研究者の立場だ。だが科学的な結論が出るまでには長い時間がかかる。その間も住民は、答えのない不安を抱えたまま暮らし続けることになる。

「分からないから何もしない」という行政の対応は、住民の不安を置き去りにしている。30年以上にわたって汚染された水を知らずに飲み続け、ある日突然「飲むな」と言われる。蓄積された物質がどう影響するのか、誰も答えてくれない。その恐怖は、数値だけでは測れない。

東広島市は現在、米半導体大手マイクロンによる1.5兆円規模の投資を受け、「半導体の街」として脚光を浴びている。その陰で、わずか20世帯の住民の声がかき消されようとしている。彼らの存在を「いなかったこと」にしてはならない。

