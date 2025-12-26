「sumica PASTRIES&COFFEE」（以下、sumica）があるのは、阪急中津駅から徒歩約7分、Osaka Metro中津駅から徒歩10分ほどの場所。のんびり散歩を楽しみながら歩いた先にある、重厚なマンションの2階に位置しています。

店主は、さまざまなカフェやコーヒースタンドでパティシエやバリスタとして働いていた角亜紀子さん。友人の要望でプラントベースやグルテンフリーの焼き菓子を作り始めたこと、またアレルギー除去食が必要なお子さんが希望のお菓子を食べられない姿を目にしたことから、「米粉や豆乳などを使った焼き菓子の専門店を」と立ち上げました。

店舗内に入れる人数が最大8名とコンパクトだからこそアットホームな雰囲気で、おうちに帰ってきたような安心感が。来店人数を制限していることもありワイワイ騒ぐゲストもおらず、ゆったり自分の時間が楽しめます。

ソロおすすめPoint

PC作業・電話・勧誘などは禁止のため、「ゆっくりしたい」というソロ客にはうってつけ。おやつを食べながら本を読んだり和んだり、日常の息抜きスポットとして訪れたいです。ソロ客同士で話が盛り上がることもあるそうなので、カフェ好き仲間も見つかるかも。

そんなsumicaでぜひいただきたいのが、季節ごとに登場する皿盛りデザート。その時々のフルーツを盛り込んだデザートは、旬のみずみずしい果物のおいしさと、自家製おやつとの組み合わせがたまらないと評判です。今回ご紹介するのは、豆乳を使った「プリンアラモード」！

「プリンアラモード」1400円 （季節によってフルーツが変更）

取材時は、ずっしりとした乳製品不使用のプリンを中心に、 いちじく、マスカット、柿、りんご、バナナとともにメレンゲクッキーや豆乳クリームもお皿にオン。旬のフルーツが織りなす華やかなルックスは、SNSでも評判を呼びそう。

プリンに使われる豆乳は「飲み慣れていない方でもおいしく楽しめるように」と厳選し、ほのかな豆の香りに癒やされつつ後口はすっきり。みちみちとした硬め食感は食べ応えがあり、甘さ控えめでフルーツとの相性も◎。添えられたほうじ茶アイス（こちらは牛乳使用）をプリンのソースのように絡めて食べると、また一段とリッチなおいしさに変わります。

盛り合わせるフルーツは、2025年12月ごろからはイチゴなどを予定しているそう。合わせるフルーツによってアイスも変わるそうなので、ぜひ季節を感じながらゆっくり味わってみて。

ソロおすすめPoint

角さんがひとりで営まれているカフェなので、皿盛りデザートは提供に少し時間がかかる場合も。ただ、そのゆったりとした空気感こそソロ客にはうれしいところです。のんびり外の景色を眺めたり、物思いにふけったりしながら、ソロ時間を満喫しましょう。なお、ワンドリンクオーダー制です。



米粉のドーナツやキャロットケーキなど焼き菓子もおすすめ

皿盛りデザートのほか、米粉を使用した焼き菓子も豊富に用意されています。その日いただけるお菓子を、カウンター横のショーケースでチェック。マフィンにパウンドケーキにフィナンシェにスコーンにと、すべて米粉を使っています。

「シュガードーナツ」320円と「カフェラテ」650円

開店以来人気なのが、こちらの「シュガードーナツ」。小麦粉不使用に加え乳製品も使っていない、完全プラントベース＆グルテンフリーの焼きドーナツです。

食べると、ふわっと軽やかでしっとりとし、甘さは控えめでもしっかりとコクがある、とっても絶妙なバランス。米粉スイーツ＝もっちり食感に捉われず、とはいえ普通の焼きドーナツではない、まさにここでしか食べられないおいしさです。

「キャロットケーキ」530円

また繋がりのあるクラフトコーラメーカー「日々乃コーラ」の、製造後のスパイスを再利用した「キャロットケーキ」もおすすめ。約20種類ものスパイスを取り入れた「キャロットケーキ」は、他ではちょっとお目にかかれないはず。クリームチーズ＆豆乳バター＆オーガニックシュガーのチーズフロスティングも、ふわっと軽くてケーキとよく合います。

手みやげにぴったりな米粉クッキーなども多数並びます。ちょっとお礼をしたい時など“日常の贈り物”に、体にやさしい米粉の焼き菓子なんて気が利いていいですよね。

季節感を大切に、やさしいおやつを届けるsumicaで、充実したソロ時間を過ごしてみて。



■sumica PASTRIES&COFFEE

（すみか ぺいすとりーず あんど こーひー）

住所：大阪府大阪市北区中津7-3-7 三恵第五ハイツ201

TEL：なし

営業時間：11〜17時

定休日：水・木曜、不定休あり



ソロMemo

■ソロ率：60％（平日の午後）

■おすすめの利用シーン：体にやさしいおやつでひと息つきたいとき、何も考えずにボーッと過ごしたいとき、店主と少し会話を楽しみたいとき

Text&Photo：木村桂子（ウエストプラン）



