「戦争の後始末」とはどんなことをするのか「意外と知らない実態」《駆け出しの事務官が1億円を独断で支払い…》

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

1945（昭和20）年9月2日午前9時4分、東京湾に浮かぶ米戦艦「ミズーリ」艦上で、日本政府全権の重光葵外務大臣が、その後に大本営代表の梅津美治郎が降伏文書に署名した。その後、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥以下、中英ソなど各国代表10名の署名が続く。未曽有の大戦争の降伏調印式は、わずか23分で終わった。

横浜から東京に移駐したGHQは9月15日の正午に、第一生命館（それまで第一二方面軍司令部）に入る。こうして公式には戦争が終わり、連合国軍占領の下での「戦後」が始まった。しかし外地の金融機関では、「戦争の後始末」はまだまだ続いていた。

回り始めた占領政策

のしかかる負担

日本に駐留する連合国軍は軍票を使わないことになった。つまり彼らは日本円を使って、日本国内で物やサービスを購入する。この日本円を誰がどう負担するかが次の問題だ。

戦争が終わると、敗戦国側による終戦協定の実施を担保するために、戦勝国が敗戦国の領土を占領することがある。戦勝国・敗戦国の両者合意の下に行われ、終戦協定の実施が確認されると占領は解除される。これを「保障占領」という。日本も過去には、日清戦争後に賠償金の支払いが終わるまで「下関条約」（1895年）に従って威海衛を保障占領している。

一般にこの経費は、占領される側が負担する。日清戦争後の威海衛占領経費も、清国が賠償金と一緒に支払っている。今回の連合国軍の進駐も、ポツダム宣言などの実施を確かなものとするための保障占領であり、それに要する経費は日本の負担となる。軍票の使用は回避したが、財政・金融当局にしてみると一難去ってまた一難だ。

当然のことながら連合国軍の占領経費は、終戦前の日本では予算化されていない。大蔵省は当面の占領経費は日本銀行による立て替え払いとする「暫定方針」を固め、8月26日に日銀へ通知する。28日の占領軍先遣隊到着時に現金を用意したが、これは使用されなかった。

この暫定方針は、8月30日には正式な方針となる。

ところが話は単純ではない。占領軍将校の宿舎となっている横浜のホテル・ニューグランドでは、食事を提供すればシーツも交換する。これらは日本の負担となるが、支払い方法と時期が決まらない。日本政府が直接ホテルに支払うのか、それとも見合う資金をGHQに渡すのか、それはいつになるのか。それまではホテルの持ち出しが続く。ホテル会長の野村洋3は、終戦連絡横浜事務局の有吉正・大蔵省事務官に窮状を訴える。

こうしたさなかの9月4日、GHQは「占領軍の資金に関する覚書」という連合国軍最高司令官指令（SCAPIN）7号を発して、占領軍の経費支払いを大蔵大臣が日銀に指示するように求めた。そして7日にはGHQ資金担当官が、金額を1億円と指定して即日GHQ宛に払うよう、鈴木九萬・終戦連絡横浜事務局長と有吉に要求してきた。

即日と言われても、大蔵本省に掛け合っている時間がない。困った有吉はGHQから渡された1億円支払いの要求書に「日本銀行総裁殿 大蔵省外資局長代理」と書き入れて、持ち合わせた三文判を押した。

有吉はこれを、GHQとの折衝役として日銀から横浜に来ていた前川春雄・日銀業務課長（後の日銀総裁）に渡す。前川は大急ぎでこれを日銀本店に持ち込み、占領軍経費として1億円が引き出された。

一々大蔵省と連絡を取っていては、占領軍の要求に迅速に応えられないので、当時は現場の担当者に大きな裁量が認められてはいた。しかし駆け出しの事務官が1億円（昭和20年度の戦費を除く一般会計歳出の約200分の1）という大金を独断で支払ったのは、さすがにやり過ぎた。後に造幣局長となる有吉も、この時ばかりは久保文蔵・外資局長から「お前の身の程と、金（カネ）の高の程とを考へてみろ」とこっぴどく叱られた（郄石末吉『覚書終戦財政始末 第1巻』）。

本省に連絡せず局長から大目玉を食らったことは、後に有吉自身は否定している。それは兎も角、これが連合国軍による占領が解かれる昭和28年度までに支払われた、占領経費5131億円の最初の1億円となった（表5-1）。

占領経費は昭和21（1946）年度から「終戦処理費」として予算化された。終戦処理費は昭和22（1947）年度一般会計歳出の30％、GNPの5％に相当した（昭和21年度予算の終戦処理費には20年度に日銀が立て替え払いした分の日銀宛返済が含まれている）。

国家が崩壊したドイツでも、1949年5月のドイツ連邦共和国（西ドイツ）建国からは連合国軍の占領経費を負担しており、1950年には国家予算の38％、GNPの15％に当たる金額がそれに充てられた。

両国ともに占領軍の駐留経費負担は、戦後の再建に向けて重くのしかかる負担だった。

