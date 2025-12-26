英語で「待っています」は何て言う？ シチュエーション別に役立つフレーズを解説

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「待っています」の英語表現を解説。「待っています」と聞いて、一番に思い浮かぶ英単語は「wait」 だと思いますが、友だちを待っている、バスが到着するのを待っている、駅の改札前で待っているなど、待っている人や場所などによって、この単語の使い方は変わってきます。日常会話で役立つ「待っています」の英語フレーズをいくつか紹介しますのでぜひ覚えておきましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「待っています」の英語表現

「待っています」は一見シンプルなフレーズですが、何を・誰を・どこで待っているかによって、英語では使い方が変わります。ここでは、よくあるシチュエーション別に自然に使えるフレーズを例文とともに解説していきます。

【1】 I’m waiting for my friend. 「友だちを待っています」

【解説】「wait for ＋ 人／物」で、「〜を待つ」という最も基本の形です。人や物、連絡など“対象そのもの”を待つときに使います。「I’m waiting for my friend outside the station.（駅の外で友だちを待っています）」のように、場所を追加することもできます。

【2】 I’m waiting for the store to open. 「お店が開くのを待っています」

【解説】「人や物」ではなく「出来事」を待つ場合は、「wait for ＋ 名詞 ＋ to do」の形になります。「I’m waiting for the train to arrive.（電車が来るのを待っています）」など、日常会話でもよく使う表現です。

【3】 He is waiting on the first floor. 「彼が1階で待っています」

【解説】どこで待っているかを伝えるときに使う表現です。「on the first floor」は「1階で」という意味で、建物内の場所を説明するときに使えます。「He is waiting on the first floor near the entrance.（彼は入口近くの1階で待っています）」のように、より細かい情報を追加することもできます。

