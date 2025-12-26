「年末デート」をスマートにキメるための工夫５パターン
年の瀬は、何かとあわただしいもの。クリスマス以後のタイミングで、女性に嫌がられることなくデートを楽しんでもらうには、どんな工夫をするといいのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』『オトメスゴレン』読者の意見を参考に、「『年末デート』をスマートにキメるための工夫」をご紹介いたします。
【１】「○○納め」というキーワードで誘い出す
ただでさえ忙しい時期に、「暇なら遊ぼうよ」といったぼんやりとした誘い文句を投げかけても、「ごめん、暇じゃない」と一刀両断にされるのがオチです。甘いものに目がない女性には「今年の『スイーツ納め』しない？」、飲んで騒ぐのが好きなタイプには「『カラオケ納め』しよう」などとピンポイントで提案すると、受け入れてもらいやすくなりそうです。
【２】夜ではなく、いっそ「ランチデート」を提案する
年末の夜のスケジュールは、忘年会などで埋まっている可能性があるため、昼間のランチタイムを狙うとデートの成約率が高まりそうです。ランチだからといって定食などで済ませるのではなく、グラスワインを一杯ずつ飲む程度には贅沢感を演出しましょう。
【３】ランチのあと、ゆっくりお茶できるカフェを探しておく
ランチでお腹を満たしたあと、くつろぎながらおしゃべりを楽しめるお店を探しておきましょう。デートなので、コスパよりも雰囲気を重視し、女性が好みそうな「素敵なカフェ」または「話題の新店」などを、食事するレストランのそばに見繕っておきたいものです。
【４】デートの解散時間をあらかじめ設定しておく
相手の多忙ぶりを配慮したうえでの「ランチデート」なので、いつまでも引き留めるのはご法度です。当日、顔を合わせた時点で、「今日は何時まで大丈夫？」と確認し、解散時間を明確にしておきましょう。
【５】解散後、「今日はありがとう。良い年末を！」とLINEを送る
デート後に「挨拶LINE」はつきものですが、ここに「良い年末を」という一言を添えることで、独特の余韻が生まれます。相手にとって「ありふれたランチ」ではなく「特別なデート」としてその数時間の印象が刻まれれば、年明け以降に関係の進展が望めるかもしれません。
いかがでしたか？ほかにはどのようなことを工夫するといいのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしています。（山場ヤスヒロ）
