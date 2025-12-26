絶世の美女と消えた夜…松本清張が「女性関係」で見せた意外な素顔

社会派で、女性関係のイメージが浮かびにくい松本清張ですが、長者番付１位の大流行作家となった全盛期は、何人かの女性と関係があったようです。

清張を心から愛する美女もいれば、困らされた悪女もいたようで……故・瀬戸内寂聴が貴重なエピソードを残しています。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）より一部を抜粋・編集したものです。

夢二の絵から抜けだしたような「いい女」

朝日新聞社時代は、「あの汚い松に女は着くまい」と見下されていた清張だったが、大作家となった後は、「汚れ松」の汚名を返上し、相応に女性たちとの時間を楽しんでいる。

たとえば瀬戸内寂聴(じゃくちょう)は、清張や今東光(こん とうこう)と講演旅行をした時のことを振り返り、清張の女性関係について、次のような貴重な証言を残している。

「私は清張さんと今東光一座ドサ廻りの旅を御一緒してから、やはりこの人は天才だと思った。どの旅にも原稿は持ってきている筈(はず)だが、ある種の作家たちのように、いかにも仕事の多いのを誇るような態度や顔は見せたことがない。つきあうところは、ちゃんとつきあい、夜は今先生とストリップを観(み)にもゆくし、その町に秘戯図の図案の骨董品があると聞くと、それを見に出かけたりしている。〈中略〉

今先生のキスマーク事件のあった岡山の旅が終った時であった。清張さんのところに、まさに絶世の美女が迎えに来た。夢二の絵から抜けだしたような嫋々(じょうじょう)たる和服の若い女は、全身から色町の匂いを発散させていた。／「あんないい女が、清張に惚れる筈(はず)がない。あれは金が目当だ」／今先生が嫉妬の表情をあらわにして呻(うめ)かれた。〈中略〉

今東光先生が嫉(や)っかんで口惜(くや)しがってるのを尻目に清張さんと美女はさっさと私たちとは別の車で消えてしまった。／その美女は赤坂の花街に出たばかりの頃、清張さんと縁が出来、落籍(ひか)されたという。その時、花街の古式にのっとった落籍祝(ひきいわい)をしたので、当時、花街雀のニュースになったとか。清張さんの全盛の時だった」（『奇縁まんだら』）

赤坂の花街は、『点と線』をはじめ、清張作品でたびたび登場する。清張は実地で女性たちの「取材」を重ねていたのである。「花街の古式にのっとった落籍祝をした」というのが、女性の気持ちを大事にする清張らしい。

1968（昭和43）年に清張が十二指腸穿孔(せんこう)に腹膜炎を併発し、40日間入院した時には、この美女・Ａ子さんは「身も世もなく心配して、どうしても病院へ見舞につれてってくれ」と、編集者に懇願したという。

この編集者が「そんなに先生を愛してるんですか」と尋ねると、「愛していますとも！ 私、自分の命をさしあげても、先生に治っていただきたい」と言ったという。編集者は芝居がかっていると思ったのか、「先生のどこがそんなにいいんですか？」と尋ねると、「全部です。あんなやさしい方はありません。あんな真面目な方はいらっしゃいません！」と力説したという。若いころから晩年まで、清張は女性に対して優しく、遊ぶときも真面目だった。「あの汚い松に女は着くまい」と見下していた同僚は、清張の人間的な魅力を見抜く力が無かったのである。

清張に離婚を迫った悪女

瀬戸内寂聴はＡ子さんを「心根のやさしく純情な気質であった」と高く評価しており、「貧窮から苦学して身を起し、日本一の流行作家になった清張さんが汗と涙で作りあげた巨万を投じて美女を手に入れたとしても、誰も文句のつけようはないだろう」（『奇縁まんだら』）と、二人の関係を擁護している。

これに対して、清張が「猛烈に書きはじめた頃縁が出来た」というＣ子については、寂聴は、非常に厳しい評価を下している。会話文の中でＡ子は「さん」付けなのに、Ｃ子は呼び捨てだから、寂聴が本気で怒っているのが分かる。

「これは悪縁で、清張さんはこの女にひどい目に遭(あ)っている。結婚願望の強い人で、結婚を迫られ清張さんは困り果てた。／清張さんは長い歳月苦楽を共にして、尽しつづけてくれた糟糠(そうこう)の夫人がいて、その人を大切にしているし、離婚など思いも及ばないことであった。／ところがＣ子はどうしても清張夫人の座が欲しく、あらゆる難題を吹きかけ、手を尽して自分の欲望をとげようとした。〈中略〉／ずっと後になって、清張さんからふっと言われた。／『一度お礼をいわなければと思っていたんだ。Ｃ子の件で、書かなかったこと、ありがとう』／『悪縁でしたね』／『そうともいえないんだ。Ｃ子のおかげで、ぼくは悪女というものを初めて識(し)った。あれ以来小説に悪女が書けるようになった。心の中では恩人と思ってるんだ』」（『奇縁まんだら』）

瀬戸内寂聴が「悪縁」と呼んだＣ子のことを、「恩人」と呼んでいるのが、女性に紳士的に接する清張らしい。翻(ひるがえ)って考えると、私たちはＣ子がいなかったなら、『黒革の手帖』の原口元子や「疑惑」の鬼塚球磨子のような、晩年に清張が描いた「悪女」たちと出会うことはなかったのだ。

清張作品にリアルな「悪女」が登場するのは、現実に清張が「悪女」に難題を吹きかけられ、離婚を迫られた苦い経験をもとにしているからに他ならない。

彼は「悪女」との出会いを前向きに受け止め、自らの作品の登場人物の造形に生かし、晩年に至っても『黒革の手帖』や「疑惑」で新境地を切り開いてみせた。このような「悪女」を他者として受け止め、その言動の背後にある動機を探り、自らの作品に取り入れる清張の「謙虚なプロ意識の高さ」に、学ぶべきことは多いのではないか。清張は「悪縁」の中にも人間の業を見出し、「悪女」を起爆剤として、自らの小説を刷新することを試みたのである。

