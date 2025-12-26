大掃除や残業で年末はヘトヘト…。ご飯作る気力ゼロの日は「マカロニの下ゆで不要グラタン」で乗り切る！

クリスマスが過ぎると、世間は一気に年末モードへと突入。仕事や家事、育児など、普段でさえ精一杯なのに、さらにこの時期は、大掃除やお正月の準備など、プラスアルファのTo Do Listが加わる。時間も気力もない中、食事の準備はかなりの負担に感じる日も…。

とはいえ、クリスマスや年末年始のご馳走やお歳暮、実家帰省の交通費や、お年玉など出費がかさなる時期でもある。疲れたからといってお惣菜やデリバリーばかりに頼ってもいられない。

そんな時におすすめしたい節約レシピ本がある。管理栄養士のもあいかすみさんによる『管理栄養士が本気で考えた！300円でとびきりおいしい 満足ごはん』だ。

コストパフォーマンスだけでなく、栄養バランス、味、見た目のすべてにこだわった307品を掲載。中には包丁を使わない、火を使わないなど、何もしたくない日に負担を感じずに作れそうな簡単レシピも掲載されている。

出版を記念し、4回にわたって年末年始におすすめレシピを紹介している。今回は忙しい年末にぴったりな「ゆでないワンパン時短グラタン」。マカロニを下ゆでせずに、材料と一緒に煮込んで完成するという、何もしたくない日の救世主的な一品だ。

こどもにも人気のあるグラタン。ただ安いから、簡単だからだけでなく、家族の「美味しい！」という笑顔も引き出してくれるはず。

【ゆでないワンパン時短グラタン】

調理時間：15分

費用：195円

◾️材料（2人分）◾️

鶏もも肉…100g

玉ねぎ…1/2個

マカロニ…50g

塩、こしょう…適量

バター…20g

薄力粉…大さじ2

牛乳…300ml

洋風スープの素…小さじ1

ピザ用チーズ…60g

水…200ml

◾️作り方◾️

1玉ねぎは薄切りにする。鶏肉は小さく切り、塩、こしょう各少々ふる。

2フライパンにバターを溶かし、玉ねぎと鶏肉を炒める。玉ねぎが透き通ってきたら、薄力粉を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。

3牛乳を少量ずつ加え、そのつど混ぜる。

4洋風スープの素と水、マカロニを加え、温まったら弱火で袋の表示のゆで時間+2分、焦げないように混ぜながら煮る。塩、こしょう各少々で味を調え、耐熱皿に入れ、チーズをのせ、トースターで5分焼く。好みでパセリをふる。

エネルギー：485kcal タンパク質：24.7g 炭水化物：36.1g 脂質：29.6g

※値段、栄養価は1人分の数字です。

マカロニはゆでずにそのまま投入！

このメニューは、下ゆでの手間が省ける以外のメリットもあると著者のもあいさん。

「ゆでる手間が省けるのでガス代の節約にもなります。また、別にマカロニをゆでるための鍋を使わないので、洗い物の手間も減り、水道代の節約にも。

牛乳と一緒に煮込むため、マカロニに水分と具材の旨みがしみ込み、ソースと馴染みもよく失敗が減ると思います。それから鶏肉は少量でも旨みが十分に出る食材なので、節約レシピにはおすすめです」

【もあいかすみ】

管理栄養士。1991年11月9日生まれ。10代のころ、ひどい貧血に悩んだことで、食べることの大切さを実感するようになり、栄養系の大学を卒業後、食品メーカーに勤務。全国チェーンのレストランや量販店など、幅広い業態のメニュー開発を手がける。その後、食品領域の広告プランナーを経て管理栄養士の資格を生かし、料理家研究家として独立。働きながら自炊した日々の経験と、毎日のご飯作りに取り入れられる簡単で美味しいレシピがInstagramで話題になり、フォロワーは108万人に。著書に『MOAI’s KITCHEN #OL仕事めし がんばらなくてもできる おいしい！ すぐレシピ』がある。

