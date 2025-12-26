2児の母・青木裕子が親子で実践する、子どもの自立につながる「時間感覚」の育て方

2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。

小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日様々なところにある「学び」のチャンスですが、慌ただしく暮らしていると意外と忘れてしまいがちです。今回は、親子で身につけたい時間の感覚の育て方について。青木さんが実践してきた中で、2026年から始められるおすすめの方法をご紹介します。

そして、この連載に書きおろしマンガなども加えてを改編し、まとめた書籍『3歳からの子育て歳時記』も絶賛発売中です。

自立のために育みたい「時間の感覚」

さて、今年も終わりますね。新年を迎える準備の真っただ中という方も多いのではないでしょうか。大掃除に、年賀状、大みそかの過ごし方から、おせち料理の準備など、この時期は子どもと一緒に取り組みたい〈季節のこと〉が盛りだくさんです。

とはいえ、我が家は毎年クリスマスまではその準備で頭がいっぱいで最後の一週間に慌てて年末年始のToDoリストをつめこみがち……。いつもいつも計画的に動くように子どもたちに言いながら、私自身もなかなかできず、反省しきりです。それでも、少しでも家族みんなで計画的に生活していきたいという思いから、最近意識しているのが、カレンダーを見ることです。子どもたちと会話していると、時間の感覚があいまいだと感じることがよくあります。「来週テストだけど、来週だしまだまだ大丈夫」なんて直前の週末になってもまだ言っていることも。まあ、私も「え、もう12月が半分すぎたの？ 気持ちはまだ11月なんだけど」なぁんて言っているのだから、息子たちに偉そうには言えないのですが。

1週間だったり、1カ月だったりそういった時間の感覚を身に着けておくことは、自立していくために必要なことだと思います。ふわっと来週と思っていた日がどこにあるかカレンダーで確認すると、今日との距離が可視化されて正しく焦ることができ、その日までどのように過ごそうか計画的に考えることにつながります。わかっちゃいるけど、頭の中に概念として存在するのと可視化されるのではやっぱり行動に与える影響力が違うと思うのです。

便利な道具が増えて、計画的に動くことの必要性が薄れてきている昨今。いつでもどこでもオンデマンドで、急な変更にも即対応といった柔軟さも大切ですが、自分の頭で考えて自分で動けるようになるには、まずはやはりその土台となる感覚を育てなければいけないと感じています。それに、行事などが書いてある（あるいは自身で書き込んでも良いと思います）カレンダーだと、季節の行事の数々をお勉強として覚えるのではなくて生活の中で自然と親しむ一歩になり、幼少期の学びにつながりますね。

ということで、今年最後のご提案は、2026年のカレンダーは子どもと一緒にお気に入りを選んで、計画的に1年を過ごす準備をしてみてはいかがでしょうか、です。私も頑張ります！ それでは、皆さん良いお年をお迎えください。

