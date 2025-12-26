昭和初期、「婦人運動」に参加する女性の人生を大きく変えたのは、とある一冊の文芸雑誌だった……昭和をまるごと描いた小説『普天を我が手に』から見えること

昭和のはじめの婦人解放運動が直面した困難

「昭和」とは、いったいどんな時代だったのか--。

直木賞作家・奥田英朗さんが、執筆期間約10年、原稿用紙約3000枚を費やした『普天を我が手に』三部作は、「昭和」という時代をまるごと「小説」で描き出した超弩級の作品です。現在は第一部、第二部が発売中で、第三部も年内に発売予定です。

本書では、わずか7日間しかなかった「昭和元年」に生まれた4人の主人公が、史実にもとづくさまざまな事件に巻き込まれながら、それぞれの立場で日本社会を生き抜くさまが描かれます。その姿から浮かび上がってくるのは、「昭和という時代」の本質です。

たとえば、主人公の一人・ノラは、女性文芸誌「群青」の編集しながら婦人解放運動に携わる森村タキのもとに生まれました。

第一部では、タキのさまざまな苦労が描かれますが、そこからは、昭和のはじめの婦人解放運動が直面した困難がまざまざと伝わってきます。

『普天を我が手に 第一部』から、タキが「群青」とはじめて出会った高校生時代を回想しながら、いまではともに戦う同志でもある「群青」の仲間たちと忘年会を行なっているシーンを、抜粋してお届けします。

「群青」は明治四十四年、元女教師の飯塚千尋が中心となり、日本で初めて女ばかりで作られた文芸雑誌だった。創刊号の巻頭言にはこんな一文が記されていた。

《元始、女は太陽を浴びて生きてきた。しかし今は日陰に追いやられている。他者の庇護の下、息を潜め、忍耐を強いられ、生きている。わたしたちは今一度、太陽を取り戻し、輝かなくてはならない》

この一文を読んだとき、タキは奈良高等女学校五年生の十六歳で、震えるほどの興奮を覚えた。西洋から漏れ聞こえるだけだった婦人運動が、とうとう日本でも始まったのだ──。タキは卒業後、高等女学校で英語の教師として教壇に立つが、いつか自分も群青の編集に携わりたいという思いが止まず、編集部に手紙をしたためたところ、「貴女がご希望なら面接致します」との返事を得、家出同然にして上京したのであった。この際には親が決めた相手との婚約も一方的に破棄していた。郷里では完全な反逆者であり、のちに妹に聞いたところによると、激怒した父は「二度と森村家の敷居はまたがせない」と言っていたらしい。勘当されても、タキは解放感のほうが大きかった。それに東京には同志がたくさんいる。

「森村さん、経過は順調？」

千尋がそばまで来て、おなかをそっと触って聞いた。

「はい。順調です」

タキが答える。千尋と職場の先輩たちは、何かと妊娠中のタキを気遣ってくれた。未婚の母になる女に、偏見のかけらもない。

「お正月はどうするの？ 佐藤先生と過ごせるの？」

「いいえ。あの方は家に帰ると思います」

佐藤安治というのが、おなかの子の父親だった。そのことは会社の全員が知っていて、非難も同情もしない。千尋は「時代の変革期に必要な逸脱」と論評し、タキは目から鱗が落ちた。

《旧来の女性のみに強いられた貞操観念によってではなく、男女相互の純潔と貞操の上に、新しい性道徳をわたしたちは生み出さなくてはならない》

千尋のこの主張は「群青」誌面において、身の上相談の回答という形で掲載され、読者から多くの反響があった。タキは百万の援軍を得た気分だった。

「しょうがないわねえ、佐藤先生も。どうせ家の中なんてめちゃめちゃのくせに」

「でも小さなお子さんがいるから、正月ぐらいは家にいないとって言ってました」

「男の方が因習に縛られるってことね。佐藤先生は、理論は勇ましいけど、実践はいまひとつなのよねえ」

千尋がそう言って肩をすくめる。寄稿者の大学助教授を子ども扱いなので、さすがは我らが編集長だと、タキはますます尊敬の念を強めた。上京してからずっと千尋はタキの心の支えだ。

「森村さん、だったらお正月は朝からうちへいらっしゃい。一緒にお雑煮を食べましょう」

「お邪魔してもいいんですか？」

「もちろん。でも子供たちにお年玉は上げてね」千尋が悪戯っぽく笑う。

「はい。わかりました」

千尋は結婚して子供を二人産んでも仕事を諦めなかった。商人ならともかく実業の世界では画期的なことだった。だからたくさんの働く女たちが千尋に憧れている。執筆陣より有名なくらいだ。四十を過ぎても髪にパーマネントを当て、赤い口紅を引く。どこの女給かと陰口を叩かれてもどこ吹く風である。

「みなさん、ちょっと聞いてください」

葡萄酒で赤ら顔になった飯塚社長が声を発した。

「今日は宮城で新天皇の勅語があったそうで、国粋主義者のよからぬ連中が町をうろついてるようです。なんでもアベックを見つけては、家に帰って喪に服せと難癖をつけているとのことで、みなさんも気をつけてまっすぐ家に帰るようにしてください」

「あら、だめよ。今日は救世軍の社会鍋の日じゃない。今年最後だから、わたしは行くわよ」

千尋が毅然と言い返すと、飯塚は口をすぼめて黙った。この夫婦がうまく行っているのは、飯塚が尻に敷かれていて、そのことにマゾヒズム的快感を覚えているからだ。

「千尋さん、社会鍋、わたしも行きます」タキが言った。社会鍋とは募金活動のことである。

「妊婦はだめよ。外は寒いんだから」千尋が首を振る。

「平気です。カイロを用意してますから」

タキは強引に帯同を了承させた。アパートに帰っても一人だし、社会鍋に行けば椿の会の仲間に会える。一年の最後、みんなと話して励まされたい。

椿の会は共産党を母体とする労働運動組織で、救世軍の催しにはいつも参加していた。佐藤安治は会の幹部で、募金活動のリーダーだった。婦人の地位向上も謳っていて、群青とは友好関係にある。

案の定、葡萄酒に酔った飯塚社長がランボーの詩をフランス語で詠いはじめた。ちょっとした美声だから、みんなで聞き入ってしまう。

こんなときタキはいつも、教養はいいなと感慨に耽る。奈良にいたら、今頃は夫と子供の世話に日々追われていただろう。母と妹に自分の姿を見せてやりたかった。自分は今、自由を手にしている──。

奥田 英朗（オクダ ヒデオ）

1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライターなどを経て1997年『ウランバーナの森』でデビュー。第2作『最悪』がベストセラーに。2002年『邪魔』で大藪春彦賞を受賞。2004年『空中ブランコ』で直木賞、2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。ほかの著書に『リバー』、『罪の轍』など。

