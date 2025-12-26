大谷翔平の投げた6球目はマイク・トラウトの一振りには当たらず、キャッチャーミットへ。その瞬間、大谷は帽子を大きく投げ飛ばし、会場は歓喜に──ドラマチックな優勝を決めてから3年、2026年3月に野球世界一決定戦「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」が開幕する。ドジャース・大谷の参戦表明で注目度が増し、チケットはすでにプレミア状態だ。球団側は出場に難色を示したとされるが、なぜ「大谷招聘」は実現できたのか。第1回WBC（2006年）優勝メンバーでもある、ヤクルトスワローズOBで野球評論家の宮本慎也さんが解説する。

【写真を見る】サングラスを着け、黒白のペアルックで家族デートする大谷選手と真美子さん

「大谷自身が少年時代から憧れ、いつか出たいと夢見ていた特別な大会がWBC。前回大会で世界一になり、夢は叶ったとはいえ、そこで終わらないのが大谷翔平。『俺が出なきゃ始まらない』くらいの自覚はあるはずで、球団が何を言っても出るつもりだったと思います」

ただ、参戦が決まった後もドジャースの監督は「打者に専念してほしい」と言及するなど、二刀流での参加に難色を示している。

「私は投げると思います。監督の心配もわかりますが、いずれにせよWBC期間中に投手としての調整はしなければならないならば、大谷も投げたいはず。球数を制限しつつ、マウンドには立ってくれる気がします」（宮本さん・以下同）

MLBで4度目のMVPを受賞するなど別格すぎるスターの存在はチームにどんな影響をもたらすのか。

「私が出場した第1回大会でも、イチローという別格の存在がいました。イチロー自身が練習から誰よりも全力を出してくれたことでチームとしてまとまることができた。今大会では、前回大会で大谷とともに世界一になったメンバーも多い。何よりも『大谷という軸』があることでチーム作りはしやすくなるでしょう」

前回大会に続き優勝を目指す侍ジャパン。「大谷参戦」で連覇なるか。

「大谷が出場しなかったら25％。それが参戦で50％まで引き上がったと思います。それほど今大会は各国の本気度がすごい。アメリカ代表には、大谷とともにMVPに輝いたアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、大谷を抑えて本塁打と打点の打撃二冠に輝いたカイル・シュワーバー（フィリーズ）ら超豪華メンバー。そのほかの国もメジャーのスター選手が続々参戦を表明しています。そんな中での50％は充分高い数値。世界最高峰の試合を楽しみましょう」

※女性セブン2026年1月8・15日号