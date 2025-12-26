「オグリを出したら競馬場を爆破する」との脅迫状…オーナーだけが知るレース直前の「武豊のホンネ」【有馬記念(1990年)のウラ話】

今年も有馬記念の季節がやってきた。

数々のドラマを生んできた暮れの大舞台で、「史上最大の奇跡」を成し遂げた馬――それが「オグリキャップ」である。

生涯成績32戦22勝。“芦毛の怪物”と呼ばれ、日本中に空前の競馬ブームを巻き起こした彼も1990年の秋シーズンは強さに陰りが見え始めていた。

「オグリはもう終わった」――そんな声が囁かれる中で迎えた1990年12月23日の引退レース“有馬記念”。時代を超えて語り継がれる伝説のレースの舞台裏で、オグリのオーナー近藤俊典氏は何を思い、何を見ていたのか。「週刊現代」1991年1月26日号の記事を再編集し、近藤氏の貴重なインタビューをお届けする。

第1回

オグリは最後を知っていた

有馬記念の当日、パドックでのオグリキャップの目がすごく良かった。きれいな澄んだ目をしていた。これまではいつも、口から泡を吹いて、キッとにらむような目をしていたのに、あのときは全然違った。

あの目を見たときボクは、オグリが、これが自分にとってラストランになるということを知っているんじゃないか、感慨に浸っているんじゃないかと思いましたよ。

ある占い師に、オグリの前世は人間、それも由緒ある武士の生まれかわりだといわれたけど、確かにそう思わせるほどの利口な馬です。レース後、いつもオグリについている池江厩務員が「こんなに疲れているオグリは初めてだ」と驚くほど精も根も尽き果てていた。最後のレースに力を出し切ったんですね。

有馬記念では、ボクもオグリキャップの単勝を100万円買った。だから、手元に500万円ばかり戻ってきたわけだけど、家に帰ってみたら、70万か80万円くらいしか残っていない。嬉しくて、会う人会う人皆にご祝儀を渡しているうちに無くなっちゃったんです（笑）。

成績不振で脅迫状が届く

天皇賞、ジャパンカップとオグリが2連敗したときは、いろいろいわれましたね。「あんなローテーションを組む馬主は素人だ」と書きたてられ、最後には脅迫状まできた。「近藤俊典に告ぐ」とあってね、「オグリを有馬記念に出走させたら、会社と競馬場を爆破する」と書いてあった。

だけど、ボクはそんなプレッシャーに絶対に屈する気はなかった。“使いすぎ”じゃないという確信がありましたからね。天皇賞の直後も、JCの直後も、オグリは平気だった。カイバ食いも落ちないし、内臓のほうもなんともない。とすると、問題は精神面しかない。

オグリは、たくさんのファンと接しているうちに、闘争心を失ってしまっていたんです。毎日のように女のコが来て、ニンジンをもらって、鼻面をなで回されるような状態じゃ、闘争心はわきませんよ。それで、極力、人間との接触を避けて、野性に返そうと方針を転換したんです。

有馬記念の3日前の追い切りを見て、ボクはオグリの勝利を確信しましたね。周りでは「あの時計じゃ勝てない」という声が多かったけど、ボクは「新聞に載ったタイムだけじゃ判断できないよ」といった。武豊君も「勝てるよ」といっていた。それに、スーパークリークやイナリワンといった強い馬が出てこないということもあったしね。

『「オグリキャップ」を購入したオーナーが初めて明かす「オグリのお値段」【1990年有馬記念のウラ話】』へ続く。

「週刊現代」1991年1月26日号より

【つづきを読む】「オグリキャップ」を購入したオーナーが初めて明かす「オグリのお値段」【1990年有馬記念のウラ話】