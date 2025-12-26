2025年6月3日、長嶋茂雄さんが89歳で亡くなった。V9巨人の中心にいた現役時代、2度の監督時代、そしてユニフォームを脱いでからも、"ミスター"の姿と言葉は、日本中を明るく照らし続けた。

【実際の誌面】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」

『週刊ポスト』では、20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」で丁々発止のやり取りを繰り広げた。2025年の最後に長嶋茂雄さんの思い出を振り返るべく、当時の"ONK座談会"の様子を再録する──。【前後編の前編】

ボクは背広の男ではない

金田：ワンちゃんよ、血液型は何や？

王：ボクは典型的O型人間ですよ。

金田：シゲは？

長嶋：B型かな。

金田：ワシと同じや。B型はとにかくオッチョコチョイが多いからな（笑い）。自分を中心に世界が回っていないと気がすまん性格の人間が多い。

長嶋：アハハ…そうですね。そう、そうです。

金田：しかし、オッチョコチョイでも知恵はシゲよりワシの方があるからな（笑い）。

長嶋：カネさんもひどいことをいいますね（笑い）。

──記念すべき第1回（1981年1月9日号掲載）のONK座談会でのやり取りだ。史上唯一の400勝投手である"カネやん"、通算868本塁打の世界記録を持つ王氏、そしてミスターが、賑やかな野球談義を繰り広げていく。

企画がスタートしたのは1980年の"10.21長嶋監督電撃解任"の直後。王氏も現役を引退し、巨人の助監督に就任したタイミングだった。

ミスター解任に納得がいかない様子のカネやんにONがたじたじとなる一幕もあれば、1958年のプロデビュー時の「巨人・長嶋vs国鉄・金田」を振り返るくだりもあった。

ミスターが「みんな『四打席・4三振』というけど本当は『五打席・5三振』なんですよね。翌日、金田さんがまたリリーフで登板してきて、ボクまた三振させられたんですからね」と述懐し、カネやんが「それを覚えていてくれたんか、偉いッ（笑い）」と応じる。終盤には、2人のこんなやり取りもあった。

金田：シゲはもう一度ユニフォームを着なきゃいかん。ワシはこの男にだけはユニフォームを着せておきたい。

長嶋：ボクから野球を取ったら何も残りませんからね（笑い）。

金田：ホント、ワシの夢なんじゃ。シゲが監督、オレが監督でゲームをやるのが…。シゲはどこのチームでもええ。あんまり巨人になんかこだわらんでええ。背広でフロントに閉じ込めることを考えるような巨人には（笑い）。

長嶋：やっぱりボクは背広の男ではないですから。

──そのやり取りの通り、ミスターは1993年に巨人監督に復帰する。1年目は3位に終わり、オフに中日から補強したのが、落合博満だった。

来季の4番、どーです！？

1994年新春掲載の座談会では、カネやんが「この落合という男をどういうふうに起用するつもりなのかシゲに聞きたいのよ」と斬り込んだ。

ミスターは、V9が始まる年にカネやんが国鉄から移籍してきて、当時、学びがあったと述懐。カネやんが「落合にそういう役を期待しているわけ？」と問うと、ミスターの声が大きくなる。

「だって、じゃ、ぶっちゃけた話、来季の4番を打つのを誰か探してくださいよ。今の巨人にいますか？ どーです！？」

巨人の監督でありながら、ミスターは本音を隠さなかった。

長嶋：どう転ぶかわからないけど、ボクは落合を獲るのがいいと判断したわけだからね。

金田：そうか、落合が巨人で死に花を咲かせてくれればいいわけじゃ。

王：カネさん、落合を殺さないでよ（笑い）。

──1994年は中日との10.8決戦で4番・落合が先制本塁打を放って勝利し、日本シリーズも制してミスターは監督として初の日本一に輝く。

2年後の1996年は大逆転でペナントを制し、「メークドラマ」が流行語に。オフにはFAで西武から清原和博を獲得し、落合が日本ハムに移籍した。

金田：落合の処遇というのは、清原が巨人に来る来ないに関係あったの？

長嶋：（目を白黒させて）いきなりなんですか。いやいや、最初から落合は残る予定でした。だから社長名で代表が来季に戦力として残留を発表したでしょう。

金田：それが何で退団ということになったのよ。

王：どうしたのカネさん。えらく興奮しているね（笑い）。

金田：お家の一大事だからな。あーだこーだラッパを吹いたのがナベツネさんの逆鱗に触れたということか。ワシでもあんなラッパは吹かんかったからな。

王：そうだったかな。

金田：退団発表の前日に、落合と2人きりで寿司屋で3時間も話したんだって？

長嶋：そういう報道もあったようですが、寿司屋じゃないんですよ。寿司屋のカウンターでというのもなんだから、某ホテルの部屋で、ルームサービスでお寿司をとって食べたというのが事実です。

金田：そこでクビを言い渡したわけか。

長嶋：ゴルフじゃないんだから、すぐにショートカットしないでよ（笑い）。世間話もしたし、お互いの考えも聞いた結果なんだから。ま、これ以上はちょっと……。

──グイグイとインコースを攻めるカネやんに、ミスターも本音トークで答える。ダイエー監督だった王氏はそれを黙って見守る様子だった。

（後編につづく）

※週刊ポスト2026年1月2・9日号