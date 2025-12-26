「息子は死んだのに」と遺族に責められた元戦闘機乗りが、最後に語った「あまりに重い言葉」【太平洋戦争】

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。

ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は海軍有数の歴戦の戦闘機乗りで、戦後は戦没者慰霊の生涯をささげた角田和男中尉を紹介する。

「二度と飛行機は操縦するまい」

昭和21年暮れ、角田たち18歳から46歳までの30数名は、茨城県緊急開拓食糧増産隊三期生として、茨城県内原町（現・水戸市）の、旧満蒙開拓青少年義勇軍訓練所の兵舎に入った。ここで、開拓農業を基礎から教わるのである。

角田は三期生の代表者に選ばれ、この地区の雑木林に入植することを決め、茨城県開拓課の了解も得た。しかし、このあたりの山林はすべて民有地で、地番、地籍、所有者を調べて地主に払い下げの陳情をしなければならない。

角田は、地主に追い返されても、子供たちに石を投げられても、陳情に通った。するとなかには、話を聞いてくれる人も出てくる。美並村の中田康之は「困ったときはお互いさま」と、二反歩の山を開墾することを認めてくれ、ここが角田たち30数名の拠点になった。続いて、中田康之の本家・中田穎助が、地続きの五反歩の山と、「雪のなか、幕舎暮らしは大変だろう」と、杉の間伐材の丸太を提供してくれた。これは、各自七坪ほどの小屋を建てられる量があり、角田も、それで小さな自分の小屋を建てた。角田はこの小屋で、妻、4人の子供たちと6人家族で暮らし始めた。

ただし、このあたりの土地は、火山性灰土の酸性土壌で、農業には不向きである。はじめ、馬鈴薯の種芋を植えてみたが、人の親指ぐらいの大きさにしか育たない。そこで、まずは鶏を飼い、鶏糞を肥料にし、つぎに豚、牛と飼ってその糞も肥料にして、根気よく土地を肥やしていった。

昭和30年、同じ7坪ながら大工に小屋を建て直してもらい、母を呼び寄せる。6人家族が7人家族になり、一人一坪の暮らしは、念願の家を新築する昭和39年暮れまで続いた。昭和29年には、新たに発足した航空自衛隊から、入隊するよう再三の勧誘を受けたが、

「二度と飛行機は操縦するまい、戦争はするまい」

と、かたくなに拒み続けた。

寝食を忘れて働きづめ

日本が高度成長期に入りつつあった昭和30年頃からは、農作業の合間をみては東京・北千住のメッキ工場に季節労働者として通うようになった。農繁期は農業に専念し、畑でサツマイモ、白菜、大根、スイカなどを収穫しては東京の市場に届ける。農閑期には毎朝4時に起き、牛の飼料の草刈をして6時の汽車で北千住に出、工場で残業をして夜10時に帰ってくるという生活で、文字どおり寝食を忘れて働き通しに働いた。

しかし、その間も戦死した人たちのことは頭を離れることはなく、常磐線に乗って往復4時間、立ちっぱなしの満員電車のなかで、一人一人の若い顔やその最期を思い出しては涙が溢れ、周囲の人に気づかれないよう、ハンカチでそっと目を押さえたりしていた。

昭和39年、自宅を新築した頃からは、いくつかの戦友会にも参加することができるようになった。ところが、ようやく生活も落ちついてきたと思った昭和44年、妻・くま子が急逝する。

「働きづめでしたからね……。家内は百姓の家の生まれでしたから、私よりも仕事ができるぐらいでした。長女を嫁に出して、長男が大学を出て就職して、次男が跡を取ってくれましたから私と一緒に出稼ぎしながら農業をやって、末っ子も銀行に就職が決まった。ほっとしたのもつかの間、その秋に脳溢血でぽっくりと逝ってしまいました。過労がたたったんでしょうね、かわいそうなことをしました」

戦友たちの慰霊の旅

妻の死を一つの転機として、角田は戦友たちの慰霊の旅をはじめた。

まずは遺族を探そうと、時間を見つけては早朝から厚生省を訪れた。開館と同時に戦死者名簿を出してもらい、本籍地を確認し、昼食も抜いて閉館まで筆記した。戦闘記録はどうなっているか、防衛庁の図書館にもしばしば出かけた。そして戦死者の本籍が判明するたび、手紙を出したが、返事がなかったり、宛先不明で返ってくることも多かった。

「昭和40年代、戦友たちと語らって、靖国神社に特攻隊の慰霊碑を建てたいと申し出たことがありましたが、靖国神社は全ての戦死者を祀るところなので特攻だけを特別扱いできない、と相手にされませんでした。いまでは靖国神社も、特攻の企画展なんかやってますが、その頃は認めてくれませんでしたね、特攻というものを。それでいて、軍馬、軍犬、軍鳩の慰霊碑が先に建ったものだから、憤懣やるかたない。仕方なくあちこち探しているうちに、世田谷山観音寺で、特攻観音というのが祀られているのを知りました。

それで、昭和47年頃でしたか、『誰にも遠慮なく、戦死した皆さんの話ができるのはここしかありませんから来てください』と案内状を、ご遺族や関係者に出したんです。そうしたら、北海道からも、九州からも来てくれました。いまでも毎年、秋の彼岸の中日に慰霊法要をやってくれています……」

遺族のなかには、息子や兄弟を失い、国を恨んでいる人もいた。息子が、飛行機の搭乗員になっていたことを知らない母親もいた。同姓の別人に誤って戦死公報が届き、本人の遺族には公報さえ届いていない人もいて、

「いま頃になって戦死していたとは、どういうことだ。貴方が責任をとってくれるのか」

と、詰問されたこともある。

「うちの息子は死んだのに、どうして貴方は生きてるんだ」

「大勢の中からうちの息子を選んだのは誰か、教えてほしい」

と責められたこともしばしばだった。遺族の深い悲しみに触れるたび、角田の心も痛んだ。角田には、

「国のため、家族のため、一生懸命戦ったのですから誉めてあげてください」

としか言えなかった。

慰霊の旅は国外にまで

角田の慰霊の旅は北海道を除く日本全国、また硫黄島、台湾、ニューギニア、ソロモン方面にまでおよぶ。

昭和52年8月、特攻隊慰霊祭のため、関係者とともにフィリピンへ渡ったとき、角田は、自らが最期を見届けた櫻森文雄飛長の80歳になった父親に、櫻森機の最期の状況を、その終焉の地であるレイテ湾を臨みながら報告した。

「この湾に、隙間がないほど敵の艦艇が集まっていました」

角田は言った。

「長官か参謀を零戦に乗せて、その様子を見せたかった。見た上で、命令してほしかった」

あの戦いの日、聯合軍の艦船でいっぱいだった広いレイテ湾には、一隻の船も、また一機の飛行機の姿も見えず、ただ真青に晴れた空と海が広がっていた。

「櫻森飛長が、火の玉になって空母フランクリンに命中するところまでを御父様に報告できて、やっと『戦果確認機』としての使命を果たすことができたと思いました」

と、角田は述懐する。

二度と『遺族』をつくってはいけない

90歳を超えて歩行が困難になり、外出が意のごとくならなくなったあとも、角田は自宅で、亡き戦友たちを静かに弔い続けた。

朝、起きると、戦友たちの遺影のアルバムを広げて般若心経を読む。日中は、同居する次男・照実夫婦が勤めに出て、客がなければ物音ひとつ聴こえない自室で物思いに耽り、夕食のあとは夜11時過ぎまで起きて本を読む。ベッドに入ると、自分の関係した部隊の戦没者177名の氏名を「南無阿弥陀仏」とともに唱える。

そんな角田が倒れたという知らせを受け取ったのは、平成24年（2012）秋のこと。脳梗塞らしかった。平成25年（2013）2月14日、死去。享年94。

ふつう、この年代になると同世代の友人がほとんどいなくなっているので、葬送の式は寂しいものになりがちである。だが、かすみがうら市の斎場で執り行われた角田の通夜、告別式には、交通不便な場所であるにもかかわらず、親族はもとよりかつての戦友、遺族、著書や慰霊祭を通じて出会った人たち、角田を取材したメディアのスタッフなど、斎場いっぱいの人々が参列し、別れを惜しんだ。

大戦中、誰よりも長く、誰よりも勇敢に戦った角田は、戦後はいっさいの我欲を捨てて、慰霊と巡拝に後半生を捧げた。何ごとも自分のことは二の次で、人を思いやる真心のこもった人柄ゆえ、周囲に愛され、尊敬を集めていた。

こんな日本人がいた、ということを知るだけで、ややもすれば暗黒に塗りつぶされがちな、日本の戦前、戦中に対する印象はずいぶん違ったものになると思う。

「特攻隊員の死はけっして徒死になどではなく、日本に平和をもたらすための尊い犠牲であったと思いたい。でも、親御さんたちの、子を想う姿を見ていると、たとえ平和のためであっても、二度と戦争をしてはいけない、『遺族』をつくってはいけない、とつくづく思います」

最後に会ったとき、特攻を振り返って角田は言った。この言葉が、私にとっての角田の遺言になった。

【こちらも読む】『「零戦」で敵の飛行場に強行着陸…英雄「羽切松雄」が、じつは戦後に浴びせられていた「痛烈な批判」の正体』

【こちらも読む】「零戦」で敵の飛行場に強行着陸…英雄「羽切松雄」が、じつは戦後に浴びせられていた「痛烈な批判」の正体