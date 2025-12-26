『モンハン』コラボのジムニー・ノマドも登場

スズキは2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』の出展概要を発表した。

【画像】次期ワゴンR？ジャパンモビリティショー2025で公開されたスズキの軽EVコンセプト『ビジョンeスカイ』 全54枚

今回のスズキブースでは、『ライフ・ウィズ・アドベンチャー（Life with Adventure）』をテーマに掲げ、『お客様が持つワクワクの冒険心を掻き立てる』展示・演出を行うという。



スズキ・ジムニー・ノマド・モンスターハンターワイルズ・エディション（参考出品車）。 スズキ

参考出品車5台を含む全9台の車両が展示される予定で、注目はカプコンの人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーションした2台の参考出品車だ。

ジムニー・シエラのロングホイールベースモデル『ジムニー・ノマド』をベースとした『ジムニー・ノマド・モンスターハンターワイルズ・エディション』は、「もしモンスターハンターの世界にスズキがあったら」をテーマに、ゲーム内に登場する『簡易キャンプ』をモチーフに、まるでゲームから飛び出してきたかのような臨場感あふれるグラフィックが施されている。（参考出品車）

DR-Z4Sモンスターハンターワイルズ・エディション

『DR-Z4Sモンスターハンターワイルズ・エディション』は、街乗りからワインディング、オフロードまでステージを選ばないデュアルパーパスモデルの『DR-Z4S』をベースに、モンスターハンターのゲーム内で移動手段や相棒として登場するモンスター『セクレト』をモチーフに、冒険のワクワク感を表現した。（参考出品車）



スズキDR-Z4Sモンスターハンターワイルズ・エディション（参考出品車）。 スズキ

新型クロスビー・ネイチャー・フォトグラファー

『新型クロスビー・ネイチャー・フォトグラファー』は、Aセグメントのコンパクトクロスオーバーの『新型クロスビー』をベースに、タフで上質感溢れるカスタマイズを施し、こだわりのあるアクティブなユーザーが、趣味のカメラを楽しむシーンを表現した。（参考出品車）



スズキ新型クロスビー・ネイチャー・フォトグラファー（参考出品車）。 スズキ

エブリィ・ワゴン・ワンパク・ライダー

『エブリィ・ワゴン・ワンパク・ライダー』は、外遊びが好きなファミリーが週末にストライダーレースに参加するシーンを想定して、アウトドアシーンに映えるアクティブなカスタマイズをエブリィワゴンに施した。（参考出品者車）



スズキ・エブリィ・ワゴン・ワンパク・ライダー（参考出品車）。 スズキ

スーパーキャリィ・ワーク＆プレイ・プロ

『スーパーキャリィ・ワーク＆プレイ・プロ』は、エクステンドキャビンの軽トラック『スーパーキャリィ』をベースに、機能的かつ遊びの場でも存在感が際立つカスタマイズを施した。

仕事にも遊びにも本気で打ち込むユーザーが、自然の中でキャンプやマリンレジャーを楽しむベース基地を表現した。（参考出品者車）



スズキ・スーパーキャリィ・ワーク＆プレイ・プロ（参考出品車）。 スズキ

スイフトスポーツ・スーパー耐久レース仕様

2025年の『スーパー耐久シリーズ』ST-4クラスへの参戦にオートラボ（AutoLabo）が使用したスイフトスポーツ。

1月10・11日にはドライバーの伊藤大輔選手とオートラボ代表で車両を製作した國松宏二氏、そしてスズキの設計者によるトークショーも行われる。



スズキ・スイフトスポーツ・スーパー耐久レース仕様 スズキ