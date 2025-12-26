「手首グラグラ」でクラブの運動量が最大化する？人気コーチがレッスン
ゴルフの謎ワード「リズム」を安岡幸紀プロが丁寧に解説します。今回はStep2「２つめの振り子を整える」レッスンです！
手のひらのなかでグリップがグラグラ動くことが大事
２つめの振り子である「クラブの振り子」は、腕を振らずに手首だけを使ってクラブを揺らし、加速させる動きです。
手元の位置をなるべく動かさず、グラグラにした手首をベアリングのようにして、クラブヘッドの運動量が最大になるように振る。最初は体を動かさず、手首とヒジの動きだけでヘッドが背中に当たるくらいクラブを大きく動かしてみてください。
この振り子のポイントは、グリップを指でつまむように持って、手のなかでグリップを動かすこと。そして、最小限の動きのなかで手元とクラブが引き合う感覚があると、ヘッドをスムーズに加速させられます。
動きがピンとこない人は、上腕をホールドするタイプの練習器具を使ってスイングすると体感しやすいと思います。
上腕を固める練習器具がわかりやすい！
ゴムバンドなどで両腕の上腕をホールドするタイプの練習器具を使うと、２つめの振り子が強調され体感しやすい。
クラブをつまんでヘッドを大きく振る
グリップを両手とも親指と人差し指でつまんだままヘッドを大きく振るのが、この動きのポイント。
じつはクラブを「引っぱる」動きが重要！
グリップを指でつまんだ状態でクラブを振り回すには、クラブを引っぱり、体と手元が「引き合う」ことが重要。
「支点」である手元の動きは極力小さく
手首が硬いと体や手元を左右に動かして振ろうとしがち。２つめの振り子を理解するには、手元の動きを極力抑えよう
いかがでしたか。手首を使った振り子運動をぜひ実践してみてください！
レッスン＝安岡幸紀
●やすおか・ゆきのり／1988年生まれ、高知県出身。高知高校ゴルフ部を卒業後、指導者の道に進み、日本プロゴルフ協会のティーチングプロＡ級を取得した理論派コーチ。CHEERS GOLF代表。
構成＝鈴木康介
写真＝田中宏幸
協力＝日神グループ 平川CC