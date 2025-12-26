人生100年時代と言われる昨今、老後資金への不安は尽きません。特に単身世帯が増加する中、「誰にも迷惑をかけたくない」と、長く働き貯蓄に励むことは賢明な判断に思えます。しかし、資産形成に囚われるあまり、もう一つの重要な資源である「健康寿命」とのバランスを見失ってはいないでしょうか。お金はあっても、それを使う時間が残されていなければ本末転倒です。本記事では、現代社会が抱える「資産寿命」と「健康寿命」のギャップについて、ある男性の事例を交えながら、統計データをもとに解説します。

兄が残した「貯金5,000万円」と「新品の旅行鞄」

「兄は生涯独身でした。だからこそ、『老後は誰にも迷惑をかけたくない』『最後は高級老人ホームにでも入るよ』とお金を貯めていたんです」

兄・健一さん（享年70・仮名）について語る、高田正人さん（65歳・仮名）。健一さんは、真面目だけが取り柄の会社員だったといいます。若い頃に一度も結婚することなく、定年まで商社の営業職として勤務。趣味らしい趣味もなく、会社の寮と職場を往復する日々を送っていました。

「兄貴の口癖は『独り身の老後は金が命綱だ』でした。定年後も『まだ足りない』と言って、ビル管理の仕事に再就職し、70歳になるまで働いていました」

健一さんがこだわったのが、年金の「繰下げ受給」です。65歳から受け取れる年金をあえて受け取らず、70歳まで遅らせることで受給額を42％増やす。健一さんの試算では、月額約24万円になる予定だったとか。

さらに、退職金と倹約生活で貯めた預貯金は5,000万円。借金なし、持ち家なし（賃貸住まい）。身軽な独身貴族として、70歳からは悠々自適な生活が待っているはずでした。

「退職した日、兄から電話があったんです。『これからは好きなときに起きて、好きな所へ行く。正人、今まで心配かけたな』って。あんなに弾んだ声は初めて聞きました」

しかし、その電話からわずか2週間後。健一さんは自宅で倒れているところを発見されました。貧血でふらついたといいますが、検査の結果、告げられたのは末期のすい臓がん。

「病室で、兄貴は泣いていました。『なんでだよ。俺は酒もタバコもやらずに、真面目にやってきたじゃないか』『老後資金なんて考えるだけ意味なかったじゃないか』って。退職記念だといって自分で買ったという新品の旅行鞄を抱いて泣いてましたよ」

余命3カ月の宣告。結局、一度も旅行鞄を使うことなく、念願だった「増額された年金」も一度も受け取らずに、健一さんは息を引き取りました。

「兄貴の口座には、手つかずの5,000万円が残っています。私には家族もいるし、生活には困っていません。この大金は、兄貴が自分の寿命と引き換えに作ったものです。私が相続しても、兄貴の無念は晴れないんですよ……」

「健康寿命」と「資産寿命」の残酷なタイムリミット

厚生労働省『第20回中高年者縦断調査』によると、2024年時点、69〜78歳の人のうち、最多は「夫婦のみの世帯」で48.0％。「子どもと同居する世帯」が22.9％、「単身世帯」が14.4％と続きます。

調査対象者は第1回調査時50〜59歳でしたが、20年の間に、単身者は4.6％から10ポイント以上上昇しています。健一さんのように結婚歴のない人のほか、パートナーとの別れを経験した人など、単身となった理由はさまざまですが、70代前後の6人に1人は1人暮らしという計算になります。

高齢者の収入は年金収入に固定されがちになるので、過度な貯蓄や就労に走るケースも少なくありません。その1人が健一さんでした。頼れる家族がいない分、「お金だけが裏切らない」という思考に陥りやすい傾向があるのです。

しかし、ここで冷静に見るべきは「健康寿命」の現実です。年金を70歳まで繰り下げれば、受給額は42％増えます。数字上は魅力的ですが、健康寿命（日常生活に制限のない期間）は男性72.57歳、女性が75.45歳（2022年推計値、2024年12月公表）。

70歳まで健康を犠牲にして働き、受給を我慢しても、統計的には「元気に遊べる時間」は、男性でわずか2年半ほどしか残されていないということになります。

資産は生きるうえで安心材料であるものの、使うことで初めて価値をもつものでもあります。過度な心配で人生を楽しむという本来の目的を見失ってしまっては本末転倒です。

